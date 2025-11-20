 Con la ayuda del FBI capturan al quinto pandillero fugado de Fraijanes II
Nacionales

Con la ayuda del FBI capturan al quinto pandillero fugado de Fraijanes II

Durante el operativo también fueron capturadas dos mujeres sindicadas de cooperación para la evasión.

Compartir:
Ever Jonathan Sinay Dionicio, de 43 años, alias "Cartoon", "ranflero" o jefe de la clica Crazy Gánster de la terrorista pandilla del barrio 18., Foto PNC
Ever Jonathan Sinay Dionicio, de 43 años, alias "Cartoon", "ranflero" o jefe de la clica Crazy Gánster de la terrorista pandilla del barrio 18. / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de Seguridad en un operativo conjunto con una unidad del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de Estados Unidos, capturaron este jueves 20 de noviembre, a Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias 'Cartoon', el quinto de los 20 dirigentes de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una prisión de máxima seguridad en octubre pasado.

Sinay, identificado como sublíder de la clica 'Los Crazy Gangster', fue ubicado en una vivienda en la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, al sureste de la capital y a solo 6,5 kilómetros de la cárcel Fraijanes II, de donde se fugó.

La detención fue ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra la Extorsión, con el apoyo directo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI.

Esta captura se produce después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, se reuniera con delegados de dicha unidad estadounidense el pasado 18 de noviembre.

El grupo de élite del FBI arribó al país centroamericano para brindar apoyo estratégico y tecnológico urgente tras la crisis de seguridad desatada por la fuga masiva.

Según las investigaciones, alias 'Cartoon' logró ocultarse durante seis semanas con ayuda de familiares tras evadir los controles del penal.

Dentro de la casa allanada también se localizó a Magda Elizabeth Camey Cordero de 39 años y a Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, quien fueron capturadas sindicadas de cooperación para la evasión, informó la Policía.

Foto embed
Magda Elizabeth Camey Cordero y Violeta Marilú Sinay Calderón - Foto PNC

Fuga de masiva 

Con su detención, las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 15 pandilleros restantes de la Barrio 18, catalogada como terrorista por EE.UU.

La huida de los 20 miembros del Barrio 18 fue revelada por las autoridades el 12 de octubre, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

El caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", provocó la renuncia y posterior huida del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.

Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II.

PNC recaptura a otro reo fugado de Fraijanes II

Suman cinco los pandilleros localizados tras la masiva fuga de la cárcel Fraijanes II.

Vía EFE

En Portada

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74t
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

09:58 PM, Nov 20
Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones t
Deportes

Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones

03:55 PM, Nov 20
Lanzan explosivo contra una tienda t
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

09:31 PM, Nov 20
Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantest
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

04:37 PM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos