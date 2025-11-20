 PNC recaptura a reo fugado de Fraijanes II
Nacionales

PNC recaptura a otro reo fugado de Fraijanes II

Suman cinco los pandilleros localizados tras la masiva fuga de la cárcel Fraijanes II.

Foto ilustrativa de archivo.
FOTO:

Fuentes policiales confirmaron que este jueves, 20 de noviembre, fue recapturado otro de los reos fugados de la cárcel de Fraijanes II. Con ello, subió a cinco la cifra de pandilleros localizados y quedarían 15 pendientes.

El privado de libertad que había evadido los controles de seguridad de esa prisión fue localizado en el marco de operativos que implementaron las fuerzas de seguridad desde horas de la mañana en los municipios de en San José Pinula y Fraijanes, del departamento de Guatemala.

Tomando en cuenta que están en desarrollo las diligencias, las autoridades no han compartido detalles de la detención ni el nombre del reo recapturado.

FBI se une a búsqueda de prófugos

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reunió el pasado 18 de noviembre con delegados del FBI para coordinar acciones que permitan localizar y recapturar a los pandilleros evadidos de la cárcel Fraijanes II.

El funcionario, acompañado por los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz, recibió esta tarde a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, quienes brindarán apoyo estratégico en la búsqueda de los 16 privados de libertad que evadieron la justicia.

La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, creada en septiembre de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se especializa en combatir organizaciones criminales transnacionales. Su presencia refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad.

El equipo del FBI llegó a Guatemala en respuesta a una solicitud planteada por Villeda en octubre pasado, cuando recién inició su gestión como titular del Interior. En esa ocasión, el ministro indicó que las autoridades nacionales tenían la capacidad de localizar a los reos prófugos, pero que contar con apoyo internacional permitiría agilizar la búsqueda.

* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

