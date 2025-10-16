Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes II

Durante un allanamiento en la aldea El Pajón, zona 7 de Santa Catarina Pinula, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), capturaron este jueves 16 de octubre a los padres de uno de los prófugos de la cárcel de Fraijanes II, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Los investigadores de DIPANDA junto a fiscales del Ministerio Público desarrollaron el allanamiento donde se ejecutó la captura de Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, de 65, ambos son acusados del delito de conspiración para el asesinato y asociación ilícita, de acuerdo con una orden de juez emitida en Guatemala el 10 de julio de 2015.
Ortiz y Sinay son progenitores del marero 18 José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto", prófugo de la cárcel Fraijanes II, quien también tiene orden de captura de conspiración para el asesinato y asociación ilícita.
Fuga de reos
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), confirmó el fin de semana la "evasión" de 20 reos, bajo condiciones que se están investigando.
Las autoridades confirmaron que, derivado de este hallazgo, se enviaron las notificaciones al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones por la fuga de al menos 20 presos.
La DGSP no descartó que los reos fugados hayan recibido ayuda interna y externa en la cárcel de Fraijanes y que hasta el momento se tiene el reporte de 20 integrantes de la Mara 18 que se fugaron.
Madre e hija capturadas
En otro allanamiento realizado este 16 de octubre, en La Gomera, Escuintla, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) consignaron a Julia "N", de 50 y Evelin "N", de 22, madre e hija.
En la vivienda se localizaron dos rifles y un revólver; armas de las que no presentaron las tenencias.
El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia de robo de un camión con semovientes, hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*