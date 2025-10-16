 Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes II
Nacionales

Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes II

Los padres de uno de los pandilleros del Barrio 18 que se fugó de la cárcel de Fraijanes II, fueron detenidos durante un allanamiento.

Compartir:
Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales., Foto PNC
Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. / FOTO: Foto PNC

Durante un allanamiento en la aldea El Pajón, zona 7 de Santa Catarina Pinula, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), capturaron este jueves 16 de octubre a los padres de uno de los prófugos de la cárcel de Fraijanes II, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los investigadores de DIPANDA junto a fiscales del Ministerio Público desarrollaron el allanamiento donde se ejecutó la captura de Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, de 65, ambos son acusados del delito de conspiración para el asesinato y asociación ilícita, de acuerdo con una orden de juez emitida en Guatemala el 10 de julio de 2015.

Ortiz y Sinay son progenitores del marero 18 José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto", prófugo de la cárcel Fraijanes II, quien también tiene orden de captura de conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Fuga de reos

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP),  confirmó el fin de semana la "evasión" de 20 reos, bajo condiciones que se están investigando.

Las autoridades confirmaron que, derivado de este hallazgo, se enviaron las notificaciones al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones por la fuga de al menos 20 presos.

La DGSP no descartó que los reos fugados hayan recibido ayuda interna y externa en la cárcel de Fraijanes y que hasta el momento se tiene el reporte de 20 integrantes de la Mara 18 que se fugaron.

Madre e hija capturadas

En otro allanamiento realizado este 16 de octubre, en La Gomera, Escuintla, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) consignaron a Julia "N", de 50 y Evelin "N", de 22, madre e hija.

En la vivienda se localizaron dos rifles y un revólver; armas de las que no presentaron las tenencias.

El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia de robo de un camión con semovientes, hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre.

¿Quiénes son los reos fugados de Fraijanes? Esto dice el SP

Durante la conferencia de prensa del SP, el titular de esa entidad dio a conocer el nombre de los 20 reclusos que se fugaron de Fraijanes II.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Diputado desiste de interpelar a ministro de Saludt
Nacionales

Diputado desiste de interpelar a ministro de Salud

08:53 PM, Oct 16
Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a padres de uno de los prófugo de Fraijanes II

09:15 PM, Oct 16
Guatemala afina últimos detalles para Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala afina últimos detalles para Juegos Centroamericanos

04:14 PM, Oct 16
EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuelat
Internacionales

EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela

02:52 PM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialSeguridadLluvias#liganacionalredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos