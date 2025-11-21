 Detención de reo 'Cartoon': Juzgado notifica motivos
Nacionales

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias "Cartoon"

Ever Sinay espera comparecer en audiencia de primera declaración.

Compartir:
Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", es el quinto reo recapturado de los 20 fugados de la cárcel Fraijanes II., PNC
Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", es el quinto reo recapturado de los 20 fugados de la cárcel Fraijanes II. / FOTO: PNC

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales le dio a conocer el motivo de su detención a Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", líder del Barrio 18, que fue recapturado tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes II.

Según la información, el órgano jurisdiccional programó para este día la audiencia de primera declaración para resolver su situación legal; sin embargo, no se ha fijado un horario.

Sinay, identificado como sublíder de la clica 'Los Crazy Gangster', fue ubicado en una vivienda en la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, al sureste de la capital y a solo 6,5 kilómetros de la prisión de donde se fugó.

La detención fue ejecutada en el marco de un operativo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía contra la Extorsión.

Según las investigaciones, alias 'Cartoon' logró ocultarse durante seis semanas con ayuda de familiares tras evadir los controles del penal.

Ayer, en el lugar donde fue encontrado, también fueron detenidas dos mujeres. Fueron identificadas como Magda Elizabeth Camey Cordero, de 39 años; y a Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, ambas sindicadas de cooperación para la evasión.

Con la detención de alias "Cartoon" las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 15 pandilleros restantes de la Barrio 18, catalogada como terrorista por EE.UU.

Continúa investigación por fuga de reos

La huida de los 20 miembros del Barrio 18 fue revelada por las autoridades el 12 de octubre, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

El caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", provocó la renuncia del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.

Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias Cartoont
Nacionales

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias "Cartoon"

11:07 AM, Nov 21
Hansi Flick sobre entrenar a Messi: Encajaría en cualquier equipot
Deportes

Hansi Flick sobre entrenar a Messi: "Encajaría en cualquier equipo"

08:15 AM, Nov 21
Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7t
Nacionales

Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7

11:16 AM, Nov 21
Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herenciat
Viral

Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herencia

09:31 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos