Detención de reo 'Cartoon': Juzgado notifica motivos

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales le dio a conocer el motivo de su detención a Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", líder del Barrio 18, que fue recapturado tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes II.
Según la información, el órgano jurisdiccional programó para este día la audiencia de primera declaración para resolver su situación legal; sin embargo, no se ha fijado un horario.
Sinay, identificado como sublíder de la clica 'Los Crazy Gangster', fue ubicado en una vivienda en la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, al sureste de la capital y a solo 6,5 kilómetros de la prisión de donde se fugó.
La detención fue ejecutada en el marco de un operativo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía contra la Extorsión.
Según las investigaciones, alias 'Cartoon' logró ocultarse durante seis semanas con ayuda de familiares tras evadir los controles del penal.
Ayer, en el lugar donde fue encontrado, también fueron detenidas dos mujeres. Fueron identificadas como Magda Elizabeth Camey Cordero, de 39 años; y a Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, ambas sindicadas de cooperación para la evasión.
Con la detención de alias "Cartoon" las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 15 pandilleros restantes de la Barrio 18, catalogada como terrorista por EE.UU.
Continúa investigación por fuga de reos
La huida de los 20 miembros del Barrio 18 fue revelada por las autoridades el 12 de octubre, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.
El caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", provocó la renuncia del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.
Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7