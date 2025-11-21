 El escondite de alias "Cartoon", reo recapturado
Nacionales

Difunden video del escondite de alias "Cartoon", quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes II

¿Quién es Ever Sinay, alias "Cartoon", el pandillero del Barrio 18 recapturado tras la fuga en Fraijanes II?

Ever Sinay Dionicio, alias “Cartoon”., PNC.
Ever Sinay Dionicio, alias “Cartoon”. / FOTO: PNC.

Las autoridades difundieron un video que muestra cómo era el lugar donde se ocultaba Ever Sinay Dionicio, alias "Cartoon", uno de los 20 reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II en octubre pasado. Con su arresto, Sinay se convierte en el quinto prófugo recapturado por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que "Cartoon" fue localizado en un área boscosa de la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula. El inmueble, rodeado de vegetación y sin propiedades aledañas, se encontraba sobre un terreno de terracería que, según las autoridades, permitía que pasara desapercibido y dificultaba su detección.

Durante el operativo también fueron detenidas dos mujeres identificadas como Magda Camey Cordero, de 39 años, y Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, señaladas de colaborar en el escondite del fugitivo. Ambas quedaron a disposición de las autoridades para enfrentar cargos por encubrimiento. Las capturas se realizaron sin incidentes el jueves 20 de noviembre de 2025, según detalló la PNC.

¿Quién es alias "Cartoon"?

El Ministerio de Gobernación destacó que la ubicación del reo fue posible gracias al trabajo coordinado entre unidades de inteligencia y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, con apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. La agencia estadounidense mantiene colaboración activa con el Gobierno de Guatemala para avanzar en la búsqueda de los reclusos que continúan prófugos.

Ever Sinay, de 43 años, es señalado por las autoridades de desempeñarse como ranflero y líder de la clica Crazy Gangsters de la pandilla Barrio 18, lo que aumentaba su perfil de peligrosidad. 

Cuenta con varios antecedentes por asesinato, asociación Ilícita, extorsión, posesión para el consumo y tenencia de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de arma blanca, faltas contra las buenas costumbres, robo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas y distribución.

La policía continúa con operativos de búsqueda para localizar a los 15 reos restantes. En un mensaje en redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la recaptura de "Cartoon" es un avance importante y aseguró: "Seguiremos trabajando sin descanso, con apoyo de nuestros socios internacionales, hasta que el último esté bajo custodia".

