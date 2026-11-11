Caso Paraninfo: MP pide seis años de cárcel para estudiantes

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal retomó este miércoles, 11 de noviembre, el juicio en contra de Sergio Morataya y Heizel Morales, señalados de participar en la toma de las instalaciones del Paraninfo Universitario durante el 2023.
Durante la audiencia fueron presentadas las declaraciones de dos testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), incluida una persona que se desempeñó como presidenta de la Asociación de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien se refirió a los hechos ocurridos.
En ese entonces se dieron protestas estudiantiles en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios. Las acciones, que incluyeron plantones y cierre de algunas sedes, se extendieron durante meses.
MP expone conclusiones
Después de presentarse los testimonios de los testigos, el tribunal les dio la palabra a los representantes del Ministerio Público (MP), quienes solicitaron que se emita una sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de los estudiantes.
La Fiscalía expuso que Morataya y Morales ingresaron al Paraninfo Universitario, que es era propiedad de la Usac y Patrimonio de la nación, y permanecieron en el lugar sin tener autorización alguna de las autoridades.
Señaló que con estas acciones impidieron el funcionamiento normal de las oficinas que se encuentran en ese recinto. También que existió intención de permanecer en este espacio, por lo que se consideró que no fue una manifestación transitoria y pacífica, sino lo que describió como una toma con finalidad apropiarse de facto del inmueble e impedir el ejercicio de administración.
Según manifestó una de las representantes del MP, la toma duró un año, cuatro meses y 25 días, período en el cual aseguró que se hicieron daños al inmueble. También se informó que se encontraron artículos en el lugar, como navajas y botellas, entre otros "aptos para provocar daños", situación que consideró que, agrava la conducta de los acusados y demuestra que la misma fue delictiva.