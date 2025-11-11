 Caso Paraninfo: Apelan fallo que benefició a estudiantes
El Ministerio Público (MP) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentaron este martes 11 de noviembre los recursos de apelación respectivos contra la decisión del Juzgado Quinto Penal que resolvió cerrar el caso que se seguía contra Heizel Morales y Sergio Morataya, implicados en la toma de instalaciones del Paraninfo Universitario.

Fue el pasado 3 de octubre que el referido órgano jurisdiccional, a cargo de la jueza Judith Secaida, dictó el fallo en el que benefició con sobreseimiento a los sindicados, a quienes el ente investigador atribuía de una serie de delitos, incluido el de usurpación agravada.

Los jóvenes, que al momento de su detención eran estudiantes de la Usac, son señalados de ingresar a ese recinto de la casa de estudios sin tener autorización en el marco de protestas que surgieron en rechazo de los resultados de la elección a rector de esa casa de estudios.

Tanto la Fiscalía como los querellantes adhesivos, le solicitaron a la togada que Morataya y Morales fueran enviados a juicio por el cargo mencionado, tomando en cuenta que supuestamente causaron daños y actuaron contra la ley al ocupar el Paraninfo Universitario.

Mientras tanto, la defensa, a cargo de profesionales del Bufete para Pueblos Indígenas, indicó que el MP no contaba con suficientes pruebas para enviarlos a juicio y pidió que se dictara el sobreseimiento a su favor.

Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza emitió una resolución en la cual benefició a ambos jóvenes con el cierre del proceso en su contra por el delito de usurpación agravada, al considerar que la Fiscalía no pudo establecer el tiempo, modo y lugar en el que se habrían cometido los hechos.

Estudiantes han denunciado criminalización

El día en que se dictó la resolución judicial a su favor, Morataya y Morales sonrieron y se mostraron satisfechos por resolver su situación legal. Mientras tanto, tras finalizar la audiencia fueron recibidos con abrazos y palabras de apoyo por sus familiares y amigos.

También en ese momento brindaron algunas palabras a Emisoras Unidas, donde Morataya indicó que han sido criminalizados y que este fallo sienta un precedente en medio de otros casos donde también se han visto perseguidos otros miembros de la comunidad sancarlista.

Asimismo, revelaron que fueron expulsados definitivamente de la Usac y que mantienen la lucha en cuanto a recuperar sus derechos y poder retomar sus estudios en la única universidad pública de Guatemala.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

