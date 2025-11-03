Caso Paraninfo: Estudiantes beneficiados con sobreseimiento

El Juzgado Quinto Penal resolvió este lunes, 3 de octubre, beneficiar con el sobreseimiento a Sergio Morataya y Heizel Morales, quienes fueron capturados en 2023 por la toma de las instalaciones del Paraninfo Universitario.
La audiencia de etapa intermedia se llevó a cabo en horas de la mañana. En ese contexto, el Ministerio Público (MP) expuso ante la jueza Judith Secaida una serie de argumentos para respaldar los señalamientos contra los sindicados.
Los procesados, que al momento de su detención eran estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), son señalados de ingresar a ese recinto de la casa de estudios sin tener autorización en el marco de protestas que surgieron en rechazo de los resultados de la elección a rector de esa casa de estudios.
Tanto la Fiscalía como los querellantes adhesivos, le solicitaron a la togada que Morataya y Morales fueran enviados a juicio por el delito de usurpación agravada, tomando en cuenta que supuestamente causaron daños y actuaron contra la ley al ocupar el Paraninfo.
Mientras tanto, la defensa, a cargo de profesionales del Bufete para Pueblos Indígenas, indicó que el MP no contaba con suficientes pruebas para enviarlos a juicio y pidió que se dictara el sobreseimiento a su favor.
Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza emitió una resolución en la cual benefició con el sobreseimiento a ambos jóvenes por el delito de usurpación agravada, al considerar que la Fiscalía no pudo establecer el tiempo, modo y lugar en el que se habrían cometido los hechos.
Celebran fallo a su favor
Al escuchar la resolución judicial que los benefició, Morataya y Morales sonrieron y se mostraron satisfechos por resolver su situación legal. Mientras tanto, tras finalizar la audiencia fueron recibidos con abrazos y palabras de apoyo por sus familiares y amigos.
También en ese momento brindaron algunas palabras a Emisoras Unidas, donde Morataya indicó que han sido criminalizados y que este fallo sienta un precedente en medio de otros casos donde también se han visto perseguidos otros miembros de la comunidad sancarlista.
"Demostrarle una vez más que el usurpador y su CSU cómplice una vez más ha fallado. Este caos demuestra que ya dos veces, con esta, deciden sobreseer el caso. No encontraron pruebas suficientes y no demostró el Ministerio Público con hechos que somos culpables. Hemos sido criminalizados. Este caso sienta un precedente muy claro de que es una evidente persecución política y criminalización por denunciar el fraude electoral del usurpador Walter Mazariegos y todos sus cómplices", dijo.
Por aparte, Morataya reveló que ambos fueron expulsados de manera oficial de la Usac, según sus palabras, por la "complicidad" de la actual Corte de Constitucionalidad (CC).
"Sabemos que el próximo año se vienen elecciones de magistrados a la Corte y la Universidad de San Carlos designa a un titular y un suplente, entonces, seguramente es el pago de favores. ‘Me favoreces para favorecerte el próximo año’. Seguimos, vamos a seguir hasta las últimas instancias y no descansaremos hasta regresar a la universidad y demostrar una vez más que somos inocentes y que todos los casos montados en la Usac son eso: un montaje y casos fabricados por parte del Ministerio Público y la universidad", expresó.
Defensa se pronuncia
El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, indicó que ahora podría surgir un recurso de apelación y consideró que, seguramente, el MP y la Usac van a presentar las impugnaciones. Sin embargo, detalló que están preparados para enfrentar este tipo de situaciones.
El profesional del derecho recordó que ya en una primera ocasión se había dictado falta de mérito a favor de los jóvenes y ahora fue un sobreseimiento, demostrando en ambas oportunidades que no se tienen los indicios respectivos para vincularlos con hechos ilegales.
Por aparte, la abogada Carmela Curup, del mismo bufete, mencionó que buscarán por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para formular una petición en cuanto al tema de la expulsión de Morataya y Morales de la Usac.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7