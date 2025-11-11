 San Miguel Petapa: Ataque armado deja un muerto
Nacionales

Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapa

La víctima viajaba a bordo de un vehículo cuando fue agredida.

Compartir:
La víctima del ataque armado en San Miguel Petapa viajaba a bordo de un vehículo., Bomberos Municipales Departamentales
La víctima del ataque armado en San Miguel Petapa viajaba a bordo de un vehículo. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 11 de noviembre, en el sector El Frutal de la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

Los transeúntes que desarrollaban sus actividades cotidianas, escucharon de repente una serie de detonaciones de proyectiles de arma de fuego. Y, al percatarse de que había una persona afectada, solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al lugar del ataque y constataron que había sido agredida una persona que se movilizaba en un vehículo particular.

"Elementos de la estación de Villa Hermosa a bordo de la unidad AD-126 informaron que al llegar al lugar la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, portavoz de la entidad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones del caso.

Foto embed
. - Bomberos Municipales Departamentales

Mujer implicada en ataque es detenida

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que una mujer fue detenida en seguimiento del crimen contra un hombre ocurrido esta mañana en San Miguel Petapa y fue puesta a disposición de las autoridades.

Se indicó que la Policía Municipal de esa localidad intervino tras registrarse el hecho de violencia y pudo retener a la sospechosa, quien fue ubicada en un sector del caserío El Frutal, zona 7 del municipio. Posteriormente, los agentes la entregaron a las fuerzas de seguridad.

A esta persona se le decomisó un arma de fuego que sería la que presuntamente utilizó para quitarle la vida a la víctima.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantest
Nacionales

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantes

09:00 AM, Nov 11
Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su últimot
Deportes

Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su último

08:46 AM, Nov 11
Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapat
Nacionales

Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapa

08:47 AM, Nov 11
Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viralt
Nacionales

Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viral

08:13 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos