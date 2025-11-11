San Miguel Petapa: Ataque armado deja un muerto

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 11 de noviembre, en el sector El Frutal de la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
Los transeúntes que desarrollaban sus actividades cotidianas, escucharon de repente una serie de detonaciones de proyectiles de arma de fuego. Y, al percatarse de que había una persona afectada, solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al lugar del ataque y constataron que había sido agredida una persona que se movilizaba en un vehículo particular.
"Elementos de la estación de Villa Hermosa a bordo de la unidad AD-126 informaron que al llegar al lugar la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, portavoz de la entidad.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones del caso.
Mujer implicada en ataque es detenida
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que una mujer fue detenida en seguimiento del crimen contra un hombre ocurrido esta mañana en San Miguel Petapa y fue puesta a disposición de las autoridades.
Se indicó que la Policía Municipal de esa localidad intervino tras registrarse el hecho de violencia y pudo retener a la sospechosa, quien fue ubicada en un sector del caserío El Frutal, zona 7 del municipio. Posteriormente, los agentes la entregaron a las fuerzas de seguridad.
A esta persona se le decomisó un arma de fuego que sería la que presuntamente utilizó para quitarle la vida a la víctima.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7