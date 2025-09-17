Hallan hombre fallecido en vehículo en San Miguel Petapa

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en horas de la madrugada de este miércoles, 17 de septiembre, en el bulevar El Frutal, a pocos metros del puente Tubac, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, la víctima fue hallada en el interior de un vehículo de color celeste que permanecía a un costado de la carretera en el referido sector.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que esta persona presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarla, constataron que ya no contaba con signos vitales.
El fallecido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar. Solo se pudo establecer que tenía entre 25 y 30 años de edad y vestía una sudadera roja, pantaloneta y sandalias blancas y calcetines cortos también blancos.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena para poder llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Cuerpos abandonados: hallan uno envuelto en nailon y otro en un carro
Los cuerpos de socorro informaron que el pasado martes 16 de septiembre fueron localizadas dos personas fallecidas en diferentes puntos del país. Se trata de casos de violencia en los que las víctimas fueron abandonadas en la vía pública.
El primero de los casos fue reportado por los Bomberos Voluntarios, que dieron a conocer el hallazgo de un cadáver en el kilómetro 13 de la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
Los transeúntes se percataron de una situación inusual en el sector, pues un bulto sospechoso permanecía a un costado de la carretera. Ante este escenario, solicitaron el apoyo de la institución de socorro.
Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo el seguimiento del caso y constataron que se trataba de una persona fallecida que fue abandonada en el lugar. Su cuerpo estaba envuelto en plásticos negros y presentaba señales de violencia. Tomando en cuenta la forma en que se encontraba no se pudo establecer la edad, género y posible causa de muerte.
Por aparte, los Bomberos Municipales Departamentales señalaron que fue encontrada una persona fallecida dentro de un vehículo en la ruta que comunica desde la aldea Los Marines hacia la aldea Los Pepesca, en el municipio de Río Hondo, Zacapa.