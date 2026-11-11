Desarticulan redes criminales vinculadas al narcotráfico

Las fuerzas de seguridad y equipos de fiscales implementaron un operativo en los departamentos de Zacapa y Alta Verapaz en seguimiento de investigaciones en curso. De esa manera, lograron desarticular las estructuras criminales conocidas como "los Mamás" y "los Coyotes", vinculadas con delitos de narcoactividad y contra la vida.
El Ministerio Público (MP) informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se llevaron a cabo 39 diligencias de allanamiento, las cuales dejaron como resultado la aprehensión de personas que presuntamente incurrieron en hechos delictivos.
Además, se notificó formalmente a privados de libertad sobre nuevas órdenes de detención en su contra, ya que presuntamente operaban desde el interior de los centros carcelarios, haciendo coordinaciones y emitiendo órdenes para cometer ciertas acciones.
En total, suman 34 personas implicadas, quienes están señaladas de los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociación ilícita.
* Le puede interesar:
Más acerca del operativo
Durante las diligencias, los fiscales del MP y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC inspeccionaron inmuebles ubicados en Zacapa y en Cobán, Alta Verapaz. Como resultado, además de lograr detenciones, fueron decomisados distintos ilícitos.
Entre los objetos incautados hay armas de fuego, incluidas siete pistolas, tres carabinas, dos rifles, un subfusil Uzi, una escopeta, 13 cargadores para arma de fuego de distintos calibres, 928 municiones de diversos calibres, así como un arma blanca.
De igual forma fueron localizadas sustancias ilícitas como envoltorios con presunta marihuana, crack y cocaína. Al igual que seis pesas digitales, 18 cajas con productos para posible consumo de droga, ocho cajas incompletas con productos para posible consumo de droga.
Las autoridades también decomisaron un automóvil y dos motocicletas que serán analizados para constatar su posible uso para cometer actos ilícitos. Y fueron hallados 129 mil 751 quetzales en billetes y monedas de diferentes denominaciones, 19 teléfonos celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores y una trituradora, entre otros indicios que permitirán recabar información para continuar con la investigación.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7