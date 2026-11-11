Habilitan carriles en bulevar Liberación

La policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que desde la tarde de este miércoles 11 de noviembre quedaron habilitados los carriles del bulevar Liberación, bajo el puente Tecún Umán, debido a que los trabajos del AeroMetro avanzan más rápido de lo previsto.
Ante el avance de los trabajos, fueron habilitados por completo los carriles intervenidos bajo el puente Tecún Umán, restableciendo la circulación habitual.
El intendente de la PMT; Amílcar Montejo, indicó que fue retirado el laminado que ocupaba un carril en el arriate central. "Ahora mismo ya se aprovecha el espacio para conectarse a El Trébol y la conexión hacia colonia Pamplona.", explicó a través de una publicación de X.
El Aerometro forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana y tiene como propósito brindar un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro, incluyente, sostenible y amigable con el medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de la población.
El proyecto del Aerometro que conectará Mixco y la ciudad. Este servicio de transporte público tendrá varios beneficios para el país.
Este sistema de transporte es ecológicamente amigable, debido a que es 100 por ciento eléctrico.