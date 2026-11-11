 Hombre fallecido encontrado en camino de terracería zona 18
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Encuentran a hombre fallecido en camino de terracería en zona 18

Las autoridades llevan a cabo las investigaciones del caso.

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Un hombre sin vida fue localizado durante la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, en un camino de terracería ubicado en la colonia Santa Clara II, kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información de Bomberos Voluntarios, la institución fue alertada sobre un presunto incidente armado en el que se reportaba a una persona herida de bala, por lo que trasladó unidades al sector.

Los socorristas caminaron varios metros por un camino de terracería, donde finalmente lograron ubicar el punto en el que permanecía el paciente. Al evaluarlo, constataron que ya no tenía signos vitales debido a aparentes heridas provocadas por proyectil de arma de fuego que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se indicó que utilizaba un suéter gris, camisa color aqua y pantalón azul.

Las fuerzas de seguridad se presentaron al lugar del hallazgo y cerraron el área para resguardar cualquier posible evidencia que permita poder avanzar en las investigaciones y esclarecer el caso.

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El hecho ocurrió en el kilómetro 17, donde se mantiene un cierre parcial.

Cuerpo abandonado cerca de camino de terracería en Sacatepéquez

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado el pasado 11 de febrero en un sector del municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, específicamente a un costado de un camino de terracería que conduce hacia la aldea El Rosario.

Los bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y confirmaron que en un área con vegetación permanecía una persona sin signos vitales y con evidentes señales de violencia.

"El cuerpo se encuentra decapitado y en estado de descomposición, por lo que elementos de la estación de San Miguel Dueñas, a bordo de la unidad RD-41, ubicados en el lugar procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

La víctima tampoco pudo ser identificada, ya que no se encontraron documentos personales en el área.

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