 Localizan cuerpo en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez
Abandonan cuerpo cerca de camino de terracería en Sacatepéquez

El cadáver se encuentra decapitado y en estado de descomposición.

., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este miércoles, 11 de febrero, en un sector del municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

De acuerdo con información compartida por los bomberos Municipales Departamentales, en la institución se recibieron alertas con respecto a la presencia de la víctima a un costado de un camino de terracería que conduce hacia la aldea El Rosario.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar y confirmaron que en un área con vegetación permanecía una persona sin signos vitales y con evidentes señales de violencia.

"El cuerpo se encuentra decapitado y en estado de descomposición, por lo que elementos de la estación de San Miguel Dueñas, a bordo de la unidad RD-41, ubicados en el lugar procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada, ya que no se encontraron documentos personales en el área.

Foto embed
Área donde fue encontrado el cuerpo en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. - Bomberos Municipales Departamentales

Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe

Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado a finales del año pasado por una organización no gubernamental.

Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.

La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.

Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.

Pineda resaltó que "preocupa" el aumento de la violencia contra la mujer, ya que la cifra de víctimas femeninas se duplicó en el último mes, al pasar de diecinueve casos en septiembre a 39 en octubre.

No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió levemente en el último bimestre, al pasar de 17,7 en agosto a 17,1 en octubre, matizó el investigador.

