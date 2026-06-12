 Expresidentes destacan avances en democracia en Guatemala

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Nacionales

Misión de expresidentes destaca avances en la democratización de la justicia en Guatemala

El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión evalúa los impactos de los relevos en la Corte de Constitucionalidad, TSE y Ministerio Público, así como elecciones que están por llevarse a cabo, como la del titular de la Contraloría.

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La misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI) durante su visita a Guatemala en junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI) durante su visita a Guatemala en junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes su segunda visita a Guatemala destacando un "avance importante" en la democratización de sus órganos judiciales y la consolidación de su Fiscalía, aunque advirtió que persisten retos institucionales.

El expresidente costarricense y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), resaltó el relevo en la cúpula del Ministerio Público (Fiscalía) y el sistema de justicia en el marco de la supervisión que la entidad realiza a los procesos de designaciones de altas autoridades en el país centroamericano.

"El cambio en la Fiscalía General es notable, no solo por el proceso democrático y en tiempo que se llevó adelante para hacer esta elección, sino porque representa un cambio real para la sociedad guatemalteca que hoy respira más tranquila en este ámbito. Felicitamos esos avances, no obstante, hay que llamar la atención que hemos escuchado de muchas otras circunstancias en las que se tiene que seguir trabajando", puntualizó Alvarado Quesada.

Misión de expresidentes vigila renovación institucional en Guatemala

La comitiva llegó al país para analizar de cerca cómo se consolida la legitimidad de las nuevas autoridades de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y el TSE.

Esta segunda delegación de 2026 da continuidad a un diálogo iniciado en febrero para evaluar los impactos de los relevos en la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país centroamericano), el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, además de vigilar las próximas designaciones en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Los resultados de la misión internacional subrayan que el fortalecimiento democrático de las instituciones guatemaltecas requiere de un avance constante. En sus conclusiones, la delegación remarcó la urgencia de mantener la vigilancia internacional sobre las mesas técnicas de postulación para blindar la idoneidad de las futuras autoridades judiciales.

Ante este panorama, Alvarado Quesada apeló a la ciudadanía, la sociedad civil y a los distintos sectores locales a seguir involucrándose en el fortalecimiento institucional de un pueblo plural que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional en su ruta democrática.

Elecciones de segundo grado en Guatemala

Durante 2026, Guatemala enfrenta un ciclo de relevos institucionales que abarca tanto los procesos concluidos en justicia como las designaciones pendientes en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, en septiembre se producirán cambios en la jefatura de la Superintendencia de Bancos, órgano de control del sistema financiero, y en la presidencia del Banco de Guatemala (Central).

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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