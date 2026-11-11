Unidad de Control Telemático contabiliza tres casos de manipulación inusual de grillete

De acuerdo con la Unidad de Control Telemático, se registran tres casos de manipulación inusual del grillete electrónico, desde que se implementó en 2023.
El caso más reciente ocurrió en Zacapa, de acuerdo con el Director de la Unidad de Control Telemático, José Ricardo Hemmerling, tras recibir la alerta de manipulación inusual de un grillete, cuya última señal se ubica en Río Grande Zacapa, se activó de manera inmediata el protocolo junto con Policía Nacional Civil (PNC) y Bomberos para realizar la búsqueda.
Según la información compartida, el Centro de Monitoreo de reos con dispositivos de ubicación emitió una alerta con respecto a que uno de los aparatos se encontraba estático por un largo período de tiempo.
Las autoridades hicieron las coordinaciones necesarias para tratar de hacer contacto físico con el proceso, tomando como base la ubicación satelital emitida por el dispositivo, y establecer si la persona tuvo algún padecimiento o abandonó el dispositivo.
Dicho dispositivo cuenta con sensores físicos especializados diseñados para detectar cualquier intento de manipulación o vulneración, emitiendo alertas inmediatas a los centros de monitoreo.
Dañar, retirar u obstaculizar el funcionamiento de los aparatos constituye un delito penal independiente, el cual cuenta con estrictos protocolos de reacción.
El sistema de control telemático en Guatemala cuenta con una capacidad operativa para mantener hasta 2,100 dispositivos activos, para personas que gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Hemmerling indicó que la legislación vigente no contempla un listado cerrado de delitos para el uso de esta tecnología, ya que opera como un soporte directo de las medidas sustitutivas reguladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7*