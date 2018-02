Quincy Jones destrozó a Taylor Swift - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A poco más de un mes de cumplir 85 años, el legendario productor, compositor, director, Quincy Jones, no se guardó absolutamente nada de lo que opina sobre el resto de los famosos de Hollywood. En una reciente entrevista con GQ, el trompetista habló de la amistad que mantenía con los grandes nombres de la industria del cine y de la música (entre ellos Frank Sinatra, Michael Jackson, Ray Charles, Tupac y hasta el mismísimo Pablo Picasso), pero también se tomó el tiempo de criticar a la estrella del pop más grande del mundo actual, Taylor Swift.

Cuando el entrevistador le preguntó si le gustaba lo que hacía T.Swift, Jonesdemostró en su rostro algo entre desdén y desaprobación. “Hombre, necesitamos más canciones. Malditas canciones, no ganchos.”

Chris Heath -quien le realizó la entrevista- insistió con el tema, diciendo que mucha gente la considera la gran compositora de nuestra era, a lo que él simplemente se rió y dijo algo así como “hay gente para todo” (“Whatever crumbles your cookie”, en el original).

El periodista obviamente quería llegar al fondo del tema, por lo que le repreguntó “¿Qué le falta?”. Quincy, sin tomar reparo en lo que puede suceder con sus dichos, le explicó: “Saber lo que hace, ¿me entiendes? Desde que era joven he percibido a la gente que no hace su trabajo. Hombre, requiere de mucho trabajo. El único lugar donde encuentras éxito antes que trabajo es en el diccionario, y es algo alfabético.”

Así que, ¿qué haría Quincy, si tuviera que producir un disco de Taylor? “Algo se me ocurriría. [Pero] la canción es la mierda, eso es lo que se le escapa a la gente. Una gran canción puede hacer de un mal cantante una estrella mundial. Una mala canción no la salvan ni los tres mejores cantantes del mundo. Eso lo aprendí hace 50 años”.

Cuando Heath le explicó que muchos que saben dicen que Taylor tiene grandes canciones, el polémico compositor le respondió “Pero hombre, ellos no saben. Ellos no saben. He participado en esta mierda durante siete décadas. He visto todo esto. He visto como esto funciona. La ignorancia no es nada.”