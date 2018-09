"Spiderman ruso" es arrestado por escalar un edificio - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El escalador Pavel Gogulan, conocido como el “Spiderman ruso”, escaló hoy un edificio de Medellín, donde fue detenido tras realizar su hazaña sin ningún tipo de protección y ante la mirada de decenas de personas.

Hombre escala edificio

Gogulan, de 25 años, tardó diez minutos en realizar el ascenso que planeó durante una semana, segundo que hace en esta ciudad colombiana.

“Fue una buena experiencia y fácil de hacer”, dijo a Efe el escalador, quien visita Medellín después de desafiar las alturas en Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, en un recorrido de diez meses por Suramérica.

Para despedirse de Colombia, donde también visitó Bogotá, Cali y Pasto, el “Spiderman ruso” eligió la escalada del edificio de un banco de doce pisos (54 metros).

“Sé que es un edificio importante acá. Parece ser también fácil en lo que he visto, pero me preocupa más qué va a hacer la seguridad conmigo después”, comentó Gogulan antes de hacer el ascenso solo con sus manos.

“Spiderman ruso” comete delito

Antes de la subida se despojó de su camiseta, se puso guantes y colgó sus audífonos para ambientar con música electrónica el espectáculo, al estilo de Peter Parker, lo que provocó la admiración del público que se aglomeró junto a la torre.

Al finalizar el ascenso, personal de seguridad lo interceptó en la terraza del edificio, donde fue detenido y trasladado a la Fiscalía, según informó uno de los acompañantes del intrépido deportista, que tiene como máximo logro la escalada de una construcción de 224 metros en Nueva York.

“No sé por qué lo hago, solo me gusta. A algunas personas les gusta ir al gimnasio, a mí me gusta escalar edificios”, dijo el ruso, quien asegura no haber sufrido lesiones ni accidentes en sus aventuras.

Tras haber escalado 200 edificios en cerca de 50 países, Gogulan tiene como meta el Burj Khalifa, un rascacielos de 828 metros de altura en Dubai.

Fuente: EFE Noticias