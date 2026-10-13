 Descubre las Nuevas Fragancias de Jean Paul Gaultier
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Sumérgete en una experiencia única con las fragancias de Jean Paul Gaultier en su nueva Future Store

En la Future Store, ubicada en Miraflores, podrás vivir una experiencia inmersiva con la frescura de las fragancias de la marca francesa.

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Jean Paul Gaultier, Emisoras Unidas
Jean Paul Gaultier / FOTO: Emisoras Unidas
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Jean Paul Gaultier llegó a Miraflores en una exclusiva Future Store en donde podrás vivir una experiencia inmersiva con las fragancias del marinero icónico de la marca francesa. Así que déjate sumergir en el mundo de alta mar que concibió el icónico diseñador francés, apodado "enfant terrible", para conocer más de 30 años de vanguardia, diseño y frescura en cada fragancia.

El marinero de Jean Paul Gaultier te transportará a una imagen de un marinero sensual, que está en alta mar, y que tiene un aroma fresco con un toque de lavanda, menta y vainilla, explicó Daniela Ramírez, gerente de la marca Jean Paul Gaultier.

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Le Male In Blue en la Future Store de Jean Paul Gaultier - Emisoras Unidas

En la Future Store, en el centro comercial Miraflores, podrás conocer todos las fragancias de la marca francesa, así como el lanzamiento de este año, una edición limitada del perfume azul marino y ultra fresco, Le Male In Blue. Esta innovadora fragancia de la casa francesa aporta una apertura de frescura sin comparación gracias a la lavanda azul intensa como nota de salida, además de otras notas con un toque dulce envolvente como el anís y el benjuí.

Además de poder aventurarte en un mundo lleno de la frescura del marinero, la marca te seduce todos los sentidos por sus icónicos frascos que evocan un juego de seducción adictivo y sensual, como el revolucionario crosé Classique para ellas y la camiseta marinera Le Male para ellos. Por lo que en la Future Store, que estará solo por tiempo limitado, podrás conocerlos todos, interactuar con las diferentes actividades de la marca y llevarte exclusivos obsequios que podrás personalizar junto a tu fragancia favorita.

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Jean Paul Gaultier - Emisoras Unidas

Daniela Ramírez, gerente de marca de Jean Paul Gaultier para Guatemala, explicó que esta experiencia inmersiva está diseñada para toda la familia, en donde podrán no solo conocer la amplia oferta del marinero, que tiene más de 30 años en el país, sino también realizar actividades en familia como grabado de placas, personalización de totebags exclusivas, tatuajes temporales y mucho más. 

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