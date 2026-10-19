Cáncer de Mama y Cuidado Cardiovascular: Su Importancia

El cuidado del corazón es clave durante y después del tratamiento del cáncer de mama, ya que algunas terapias pueden provocar complicaciones cardiovasculares a corto y largo plazo.
La cardio-oncología surge para prevenir y detectar estos efectos adversos, priorizando evaluaciones médicas constantes y el control de los factores de riesgo.
El tratamiento contra el cáncer de mama no termina cuando se eliminan las células tumorales. Ciertas quimioterapias, terapias dirigidas y la radioterapia en la zona del tórax pueden impactar la salud cardíaca, lo que resalta la importancia de incorporar el monitoreo cardiovascular al plan de atención de cada paciente.
Esta área médica busca anticipar problemas cardíacos, permitiendo un acompañamiento integral durante todo el proceso oncológico.
En Latinoamérica, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, lo que refuerza la necesidad de mirar ambas áreas de la medicina de manera conjunta.
Las complicaciones cardiovasculares asociadas a tratamientos oncológicos pueden aparecer durante la terapia o manifestarse incluso varios años después, por lo que el seguimiento no debe descuidarse.
Tratamientos que pueden afectar el corazón
Existen medicamentos que aumentan el riesgo de daño cardíaco, también conocido como cardiotoxicidad. Entre ellos destacan las antraciclinas, como doxorrubicina y epirrubicina, y terapias dirigidas como trastuzumab.
Por su parte, la radioterapia en tórax también puede tener efectos secundarios en el corazón, aunque las técnicas actuales han logrado minimizar la exposición y los riesgos en comparación con años anteriores.
Sin embargo, no significa que todas las pacientes tendrán complicaciones. El nivel de riesgo varía de acuerdo a la historia clínica y a factores específicos de cada persona, por lo que una evaluación médica detallada es fundamental para determinar qué controles se requieren.
Controles y monitoreo cardiovascular
El seguimiento de la salud cardíaca implica analizar antecedentes médicos, factores de riesgo y realizar exámenes que permitan establecer el estado basal del corazón antes de comenzar algunas terapias. Entre las pruebas recomendadas se encuentran el electrocardiograma, el ecocardiograma y medición de biomarcadores. Estas evaluaciones sirven de referencia para detectar cualquier cambio durante o después del tratamiento oncológico.
El control no termina al finalizar el tratamiento contra el cáncer. Ciertos efectos secundarios en el corazón pueden aparecer tiempo después, lo que lleva a la recomendación de continuar con los chequeos médicos periódicos para monitorear la función cardiovascular en el mediano y largo plazo.
Hábitos para cuidar el corazón
Además de los controles médicos, mantener hábitos saludables es esencial para reducir el riesgo cardiovascular. Se recomienda:
- Dejar de fumar
- Mantener un peso adecuado
- Controlar la presión arterial, el colesterol y la glicemia
- Hacer actividad física de manera regular y evitar el sedentarismo
Estas medidas, aunque no sustituyen el seguimiento médico ni las indicaciones del equipo tratante, forman parte fundamental del cuidado integral de las pacientes con cáncer de mama.
La cardio-oncología responde a la necesidad de abordar complicaciones que pueden surgir más allá del periodo de tratamiento estándar, ayudando a prevenir problemas y a mejorar la calidad de vida en el largo plazo.