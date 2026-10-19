Tragedia en Ecuador: Comparación con Película Genera Polémica

Una tragedia ocurrida durante una ceremonia religiosa en Ecuador ha provocado conmoción y, al mismo tiempo, una inesperada comparación con una película de terror estrenada hace más de tres décadas.
La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida el sábado 17 de octubre de 2026 en Guayaquil, comenzó a relacionarse en redes sociales con una escena de la película española El día de la bestia, dirigida por Álex de la Iglesia.
Las imágenes del accidente y un fragmento del largometraje se difundieron en distintas plataformas, donde numerosos usuarios expresaron su sorpresa por las similitudes entre ambos acontecimientos.
Algunos internautas incluso plantearon que la película habría anticipado la tragedia, mientras otros consideran que se trata de una inquietante coincidencia entre la ficción y la realidad.
¿Cómo ocurrió la muerte del sacerdote en Ecuador?
El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari se encontraba celebrando una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.
La ceremonia era transmitida en vivo a través de redes sociales cuando una enorme cruz de madera se desprendió de la pared situada detrás del altar.
La estructura cayó sobre el religioso y lo golpeó en la cabeza, ante la mirada de los feligreses que participaban en la celebración.
En la grabación se observa cómo varias personas intentan auxiliar al sacerdote mientras otras solicitan ayuda de emergencia. El religioso fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a las graves lesiones que sufrió.
La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su identidad y lamentó lo sucedido. El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa católica conocida como los redentoristas.
La escena de terror que ha causado polémica
Tras la difusión del accidente, algunos internautas recordaron una secuencia de El día de la bestia, película estrenada en 1995.
En una de las escenas aparece un sacerdote dentro de una iglesia que habla sobre la necesidad de permanecer unidos y buscar la ayuda de Dios para enfrentar la oscuridad. Momentos después, una enorme cruz cae sobre el personaje.
La semejanza entre ambas situaciones llamó la atención de los usuarios, especialmente por el escenario religioso, la presencia de un sacerdote y la caída de una estructura con forma de cruz.
La comparación adquirió mayor notoriedad cuando comenzaron a circular publicaciones que mostraban las dos secuencias una junto a la otra. El hecho ha generado polémica en redes sociales, pues muchos usuarios llaman al respeto sobre la tragedia sucedida en Ecuador.
¿Quién era el sacerdote Patricio Sánchez?
El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un religioso ecuatoriano que dedicó buena parte de su vida al servicio de la Iglesia católica.
Tenía 52 años y había cumplido 15 años de vida sacerdotal el 16 de octubre, apenas un día antes de su fallecimiento.
Pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y ejercía su ministerio en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde era conocido por los fieles que asistían a sus celebraciones.
La noche del domingo 18 de octubre, familiares, sacerdotes y miembros de la comunidad católica participaron en una misa en su memoria, celebrada en el mismo templo donde ocurrió el accidente.
Durante la ceremonia, el obispo auxiliar de Guayaquil, John Kwamevi Cudjoe, recordó la dedicación del religioso y destacó su compromiso con la comunidad.
Los asistentes también fueron invitados a recordar su vida y su labor pastoral, más allá de las especulaciones que comenzaron a difundirse en internet.