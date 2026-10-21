El fiambre más grande del mundo se hace en Guatemala

El fiambre guatemalteco será el gran protagonista de una jornada que reunirá gastronomía, tradición y entretenimiento en Guatemala. El evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, en la Plaza Principal de Paseo Cayalá, zona 16, donde los asistentes podrán presenciar este particular desafío gastronómico.
La actividad busca llevar uno de los platillos más emblemáticos de Guatemala a una escala nunca antes vista, justo cuando se acerca la celebración del Día de Todos los Santos, fecha en la que el fiambre ocupa un lugar especial en las mesas de muchas familias. El evento está pensado para disfrutar en familia y contará también con música de marimba, creando un ambiente festivo alrededor de esta tradición gastronómica.
Cabe destacar que la entrada al evento será completamente gratuita y abierta a todo público. El reto comenzará alrededor de las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, por lo que quienes quieran presenciar la preparación podrán acercarse durante ese horario.
Además del intento por conseguir el Guinness World Records, la iniciativa tiene un componente solidario. Las personas que deseen adquirir una porción de dos libras de fiambre podrán hacerlo mediante preventa por Q100, más cargos de servicio, y recogerla durante el evento.
Más sobre el fiambre más grande del mundo
Lo recaudado será destinado a becas de formación culinaria para futuros talentos de la gastronomía guatemalteca, mediante el apoyo del Club Rotary Guatemala Ermita. De esta manera, la actividad busca que la celebración de una tradición nacional también contribuya a la preparación de nuevas generaciones de profesionales de la cocina.
El fiambre es mucho más que una receta. Cada noviembre, sus ingredientes y sabores forman parte de reuniones familiares y de las tradiciones relacionadas con el Día de Todos los Santos.
Existen distintas formas de prepararlo, entre ellas el fiambre rojo y el fiambre blanco, con recetas que cambian de acuerdo con las costumbres de cada familia. Ahora, esta tradición llegará a una dimensión internacional con un reto que busca convertir al fiambre más grande del mundo en protagonista y poner nuevamente la gastronomía guatemalteca ante los ojos del mundo.