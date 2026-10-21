 El fiambre más grande del mundo se hace en Guatemala
Tendencias

El fiambre más grande del mundo se prepara en Guatemala: fecha, lugar y cómo ser parte

Guatemala se prepara para vivir un reto gastronómico sin precedentes: la elaboración del fiambre más grande del mundo.

Compartir:
Fiambre, Fiambre
Fiambre / FOTO: Fiambre
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fiambre guatemalteco será el gran protagonista de una jornada que reunirá gastronomía, tradición y entretenimiento en Guatemala.  El evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, en la Plaza Principal de Paseo Cayalá, zona 16, donde los asistentes podrán presenciar este particular desafío gastronómico.

La actividad busca llevar uno de los platillos más emblemáticos de Guatemala a una escala nunca antes vista, justo cuando se acerca la celebración del Día de Todos los Santos, fecha en la que el fiambre ocupa un lugar especial en las mesas de muchas familias. El evento está pensado para disfrutar en familia y contará también con música de marimba, creando un ambiente festivo alrededor de esta tradición gastronómica.

Cabe destacar que la entrada al evento será completamente gratuita y abierta a todo público. El reto comenzará alrededor de las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, por lo que quienes quieran presenciar la preparación podrán acercarse durante ese horario.

Además del intento por conseguir el Guinness World Records, la iniciativa tiene un componente solidario.  Las personas que deseen adquirir una porción de dos libras de fiambre podrán hacerlo mediante preventa por Q100, más cargos de servicio, y recogerla durante el evento.

Más sobre el fiambre más grande del mundo

Lo recaudado será destinado a becas de formación culinaria para futuros talentos de la gastronomía guatemalteca, mediante el apoyo del Club Rotary Guatemala Ermita.  De esta manera, la actividad busca que la celebración de una tradición nacional también contribuya a la preparación de nuevas generaciones de profesionales de la cocina.

El fiambre es mucho más que una receta. Cada noviembre, sus ingredientes y sabores forman parte de reuniones familiares y de las tradiciones relacionadas con el Día de Todos los Santos.

El bulto que muchos hombres dejan pasar y podría ser una señal de cáncer de mama

Un pequeño bulto en el pecho puede parecer inofensivo, pero en algunos hombres podría ser una señal de cáncer de mama.

Existen distintas formas de prepararlo, entre ellas el fiambre rojo y el fiambre blanco, con recetas que cambian de acuerdo con las costumbres de cada familia. Ahora, esta tradición llegará a una dimensión internacional con un reto que busca convertir al fiambre más grande del mundo en protagonista y poner nuevamente la gastronomía guatemalteca ante los ojos del mundo.

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madridt
Deportes

José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madrid

05:25 PM, Oct 21
Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato t
Deportes

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

04:53 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar