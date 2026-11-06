Mujer rescata a koala bebé de pitón en Australia

Un dramático rescate ocurrido en Brisbane, Australia, se ha vuelto viral en redes sociales luego de que una mujer lograra salvar a una cría de koala que estaba siendo estrangulada por una pitón, mientras su madre intentaba desesperadamente defenderla.
El incidente ocurrió el martes 3 de noviembre de 2026 en la reserva natural Whites Hill Reserve, ubicada en el sector de Camp Hill, cuando una mujer identificada como Nell Giret paseaba a su perro, Pluto, por uno de los senderos del lugar.
Lo que parecía una caminata tranquila se convirtió en una situación de emergencia cuando la mujer escuchó un alboroto provocado por varias aves entre los árboles. Al acercarse para investigar, descubrió una escena angustiante: una enorme serpiente tenía atrapado a un pequeño koala entre sus anillos.
A pocos centímetros se encontraba la madre del animal, que intentaba desesperadamente liberarlo utilizando sus garras, pero no conseguía separar a la pitón de su cría.
El rescate quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales y difundido por medios internacionales.
Una lucha desesperada por salvar al pequeño koala
Según relató Nell a medios australianos, inicialmente pensó que el pequeño koala había caído de un árbol y estaba muerto. Sin embargo, al acercarse descubrió que una pitón lo mantenía inmovilizado.
La mujer aseguró que el animal la miró directamente a los ojos y que pudo percibir su desesperación.
Sin pensarlo demasiado, decidió intervenir. Dejó su teléfono en el suelo, tomó al pequeño koala y comenzó a desenredar cuidadosamente el cuerpo de la serpiente para liberarlo.
La situación era especialmente peligrosa porque la pitón podía provocar lesiones graves mediante la presión que ejercía sobre el cuerpo de su presa.
Nell explicó que desconocía cuánto tiempo llevaba atrapada la cría y temía que hubiera sufrido fracturas, lesiones internas o falta de oxígeno.
Durante el rescate, el pequeño koala se aferró a uno de sus hombros mientras ella sostenía a la serpiente con la otra mano.
La mujer también tenía a su perro sujeto, por lo que la situación se volvió todavía más complicada.
Afortunadamente, un hombre que caminaba por el lugar se acercó y se ofreció a ayudar. Aunque no quiso sostener a la pitón, sí se encargó del perro para que Nell pudiera revisar al animal rescatado.
El emotivo reencuentro con su madre
Después de conseguir separar a los animales, Nell revisó cuidadosamente al pequeño koala para comprobar que respiraba con normalidad y que podía mover sus extremidades.
Una vez que confirmó que no presentaba lesiones evidentes, lo acercó al árbol donde permanecía su madre, que había observado angustiada todo el rescate. La cría trepó rápidamente hasta reunirse con ella.
El momento más emotivo ocurrió cuando ambos animales volvieron a abrazarse entre las ramas, después de haber estado a punto de separarse de manera definitiva.
La rescatista explicó que regresó al lugar aproximadamente una o dos horas después para comprobar cómo se encontraban.
Para su sorpresa, encontró a la madre y a su cría juntas, tranquilas y abrazadas. La mujer describió aquel reencuentro como uno de los momentos más gratificantes de su experiencia trabajando con animales silvestres.
Por su parte, la pitón tampoco resultó herida. Nell la trasladó hacia una zona de vegetación alejada del sendero para reducir las posibilidades de otro encuentro inmediato con los koalas.
¿Qué ocurrió con la pitón?
Aunque el video muestra una escena impactante, Nell explicó que la serpiente no actuaba por maldad, sino por su instinto natural de alimentación.
La pitón medía aproximadamente un metro y medio de longitud y, según la evaluación de la rescatista, era capaz de matar al pequeño koala mediante constricción, aunque probablemente no habría podido tragárselo debido a su tamaño.
La mujer también destacó que las serpientes cumplen una función importante dentro del ecosistema y que su intención nunca fue lastimar al reptil.
El episodio generó distintas reacciones en redes sociales. Mientras numerosos usuarios elogiaron la intervención de Nell, otros cuestionaron que interrumpiera una interacción natural entre un depredador y su presa.
Ante estas críticas, la rescatista defendió su decisión y recordó que los koalas enfrentan numerosas amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.
Un video viral que busca crear conciencia
Más allá de la emoción que provocaron las imágenes, Nell explicó que decidió compartir el rescate para llamar la atención sobre los problemas que enfrenta la fauna silvestre australiana.
Entre las principales amenazas para los koalas se encuentran la pérdida de su hábitat, los incendios forestales, las enfermedades, los atropellos y la expansión de las zonas urbanas.
La especie está catalogada como en peligro de extinción en Queensland, Nueva Gales del Sur y el Territorio de la Capital Australiana.
La rescatista, que tiene experiencia en la protección de animales silvestres, espera que las imágenes motiven a más personas a involucrarse en iniciativas de conservación y protección de los ecosistemas.
El video ha acumulado millones de visualizaciones y ha despertado reacciones de admiración, preocupación y debate.
Lo que comenzó como un paseo cotidiano terminó convirtiéndose en una historia de supervivencia que ha conmovido a usuarios de distintas partes del mundo.
Gracias a la rápida intervención de Nell, el pequeño koala pudo regresar junto a su madre, mientras que la pitón también sobrevivió al encuentro.