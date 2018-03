Tony Cavalero interpretará a Ozzy Osbourne en la película biográfica de Mötley Crüe - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una biopic de Mötley Crüe está en proceso en Netflix. Titulada The Dirt, la película está basada en las memorias más vendidas de la banda, The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band.

El director de Jackass, Jeff Tremaine, está dirigiendo el proyecto. Trabajará con un elenco que incluye a Douglas Booth como el bajista de Mötley Crüe Nikki Sixx; Iwan Rheon (Game of Thrones) como el guitarrista Mick Mars; Daniel Webber (The Punisher) como el vocalista Vince Neil; y el rapero Machine Gun Kelly como el baterista Tommy Lee.

Uno de los momentos más integrales en la historia de la banda llegó en 1984 cuando abrieron para Ozzy Osbourne. Como tal, el líder de Black Sabbath aparecerá en la película, interpretado por Tony Cavalero. El actor de 35 años, quien se físicamente es muy similar a un joven Ozzy, es conocido por su papel en la reciente adaptación televisiva de School of Rock.

La producción está programada para comenzar la próxima semana en Nueva Orleans y tanto Nikki Sixx como Tommy Lee están a su disposición para brindarles su guía.