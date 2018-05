Trump se equivoca de nombre en mensaje de amor a su esposa Melania - Emisoras Unidas

Donald Trump se equivocó con el nombre de su propia esposa cuando le susurró sus sinceras felicitaciones después de su enfermedad.

El presidente de los Estados Unidos borró rápidamente el mensaje erróneo.

El tweet del hombre de 71 años escribió: “Es fantástico tener a nuestra increíble Primera Dama en casa, en la Casa Blanca. Melanie se siente y está muy bien. Gracias por todas sus oraciones y mejores deseos”.

La esposa actual de Trump, la tercera, se llama Melania. Luego publicó un tweet con la ortografía correcta.

Pero los usuarios de Twitter ya lo habían visto y expresaron su sorpresa diciendo que “ni siquiera puede verificar sus tweets”, también calificaron al presidente de no prestarle importancia a su pareja.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018