Un momento de nostalgia por estos bellos recuerdos. - Emisoras Unidas

Hoy en día, los niños y jóvenes se divierten con tecnología: en el celular, la computadora, la tablet, etcétera, y ya pocos salen a jugar con otras cosas, y más, ya casi nada les sorprende…

Si tú fuiste niño en los 80 y 90, sabes bien de lo que estamos hablando, aunque eso implica que sí, te has vuelto viejo… pero no importa, porque aquellos años los viviste al máximo, y conservas lo mejor: buenos recuerdos. Vamos a dar una vuelta al mundo de la nostalgia, con estos juguetes y artículos que disfrutaste como loco, y que las nuevas generaciones no conocen.

1. El Tamagotchi

La mascota electrónica que revolucionó el mundo: todos querían tener uno, aunque era muy básica, pero debías cuidarlo, alimentarlo y darle tu cariño, de lo contrario, moría… pero no era grave, pues podías “resetear” el juego, y tener de nuevo a tu mascota.

2. Manos pegajosas

Sobre todo, las podías pegar en los vidrios o también usarlas para molestar a tus hermanos y compañeros de clase, aunque luego te regañaban por ensuciar las ventanas de la casa…

3. Tetris

Cierto, ya existían algunas consolas de videojuegos y el Game Boy, pero para quienes no tenían tantos recursos, esta era la diversión movil, y qué mejor que con Tetris, que estimula el cerebro. Además, incluía otra gran variedad de juegos.

4. Super Soaker

Antes de que los niños fueran educados para refugiarse detrás de una pantalla, acostumbraban a salir y tener grandes batallas con pistolas de agua…

5. Pizarrón mágico

Horas y horas pasaste con esta pantalla, que solo tenía dos botones para que sacaras tus mejores creaciones… probablemente no lo conseguiste, pero muchos llevaron esto a un nivel de arte.

6. El trompo y el yo-yo

Estos juguetes son anteriores a los 80, sin embargo, durante esa década y todavía en los 90 tuvieron su auge. Ayudaban a desarrollar habilidades psicomotrices, y se organizaban incluso torneos mundiales en el domino y creatividad para hacer trucos con estos juguetes.

Podemos decir que el trompo fue el spinner de generaciones pasadas…

7. Palillos chinos

Consistía en sacar de la red todos los palillos de tu color, sin mover los de los demás. Estrategia y precisión.

8. Trolls

Tuvieron una temporada de mucha popularidad, y de acuerdo al color del cabello, tenían ciertas propiedades, incluso, mágicas, se decía.

9. Discman

La manera de escuchar música mientras andabas por las calles, era a través de un reproductor de CD…

10. Power Rangers

Durante los 90 y una parte del 2000, estos personajes eran simple y sencillamente los reyes… por ello, querías tener todo lo relacionado con ellos, en especial, las figuras de acción que se transformaban cuando presionabas su cinturón.