Una mujer recogió su premio de lotería con máscara por esta razón - Emisoras Unidas

Una mujer de nombre N. Gray, ganó el Super Lotto caribeño, algo así como la lotería jamaiquina, y usó una máscara de emoji para aceptar su premio que ronda en el millón de dólares.

En varias imágenes que circularon en Twitter, aparece la mujer firmando un papel para recibir su premio de la lotería. Allí, posó frente a todos con su cheque y celebró en grande, pero en ningún momento se quitó la máscara de emoji. Tal vez era de broma o posiblemente, para mantener su anonimato… en este mundo todo puede pasar, especialmente para aquellos que ganan una suma como esta.

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de junio de 2018