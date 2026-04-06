Aficiones que destacan en los Mundiales de la FIFA

Por América, destacan las aficiones de Brasil, Argentina y México.

Cuarenta y ocho naciones, un Mundial 2026 organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá; serán 48 culturas distintas reunidas en el máximo evento del futbol de la FIFA que comenzará el 11 de junio del presente año y que dará la oportunidad al mundo de ver de nuevo un espectáculo en las gradas de los grandes estadios de Norteamérica.

A lo largo de la historia, las aficiones han sido una pieza fundamental en la celebración de las Copas del Mundo de la FIFA. Su colorido, su bulla, su pasión, su fe, son aspectos importantes que demuestran a las mejores aficiones en los Mundiales.

A continuación, te presentamos algunas de las aficiones que más dan de qué hablar en los máximos eventos de futbol que organiza la FIFA.

México: Considerada por la FIFA como una de las aficiones que más seguidores aporta a los mundiales, destacando en los últimos tres torneos

Argentina: Reconocida por su estilo apasionado, "barra quilombera" y sus cánticos constantes que acompañan a la "Albiceleste"

Brasil: Su afición es famosa por la pasión y el color que aportan en cada partido

Holanda: Famosos por su "marea naranja" que inunda los estadios

Inglaterra: Destacan por viajar en grandes números para apoyar a su selección

Irlanda: Conocidos por ser divertidos, generosos y acompañar en masa a su equipo

Ghana: Representa una de las aficiones africanas más entregadas y apasionadas

Corea del Sur: Se les recuerda por ser una afición con grandes principios

El “Gigante de Acero”, la joya de Monterrey para al Mundial 2026 Con diseño innovador y una vista privilegiada, el “Gigante de Acero” de Monterrey será uno de los estadios más llamativos durante el Mundial 2026.

Hinchas más representativos

Dentro de los aficionados destacados en la historia de las Copas del Mundo, hay dos casos recientes, el de Larissa Riquelme y "Manolo el del Bombo".

Larissa Riquelme es una modelo y conductora paraguaya. Alcanzó reconocimiento internacional durante la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, evento en el cual los medios de comunicación y el público la denominaron "La Novia del Mundial".

Manuel Cáceres Artesero, más conocido como "Manolo el del Bombo", fue un famoso hincha español de la selección española de futbol y el Valencia. El periódico británico The Guardian lo consideró "El hincha más famoso de España" e incluso se le llegó a denominar el hincha más famoso del planeta.

Diego Maradona en el top de escándalos en los Mundiales Otras escándalos mundiales fueron el llamado “Gol Fantasma” de Inglaterra 1966 o el caso FIFA Gate.

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