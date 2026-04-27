Anécdotas inverosímiles de las Copas de la FIFA

Un partido finalizado antes de tiempo, la amenaza del dictador Benito Mussolini, la cábala de los brasileños, esta y otras historias aquí.

Cientos de historias y anécdotas han dejado las celebraciones de la Copa FIFA a lo largo de 96 años, y ante las vísperas de la edición Estados Unidos, México y Canadá 2026, hoy recordamos seis sucesos que a pesar del paso del tiempo no se han olvidado y forman parte importante de los Mundiales que organiza el máximo ente del futbol.

Uruguay 1930: Árbitro finaliza partido en el minuto 84

En Uruguay 1930, el árbitro brasileño Almeida Rego se confundió y pitó el final del partido Argentina-Francia en el minuto 84. Los argentinos ganaban 1-0 y los franceses presionaban con mucho entusiasmo por el empate. Cuando pitó el juez, los aficionados argentinos saltaron al terreno para felicitar a sus héroes, mientras que los franceses le protestaban al árbitro.

Este rectificó el error y ordenó jugar los seis minutos restantes. Con la ayuda de la policía a caballo fue posible evacuar el terreno y hacer regresar al equipo argentino. Los franceses perdieron el ímpetu y el marcador no cambió.

Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Italia 1934: Benito Mussolini y su frase "vencer o morir"

Antes de comenzar el evento Italia 1934, el dictador Benito Mussolini envió este telegrama a Meazza, el capitán italiano: "Vencer o morir". Un mensaje que presionó tanto al equipo local y al técnico Vittorio Pozzo, que cada partido, en especial los dos de cuartos de final que disputaron ante España (jugaron un partido de desempate) y la final ante los checos (comenzaron perdiendo y apenas lograron el 2-1 tras 120 minutos de juego) más que partidos de futbol fueron verdaderos partos para la squadra azzurra.

Mundial Italia 1934, un título con la presión de Benito Mussolini El líder fascista Benito Mussolini se ganó el protagonismo durante la Copa del Mundo de la FIFA tras una amenaza previo a la final Italia-Checoslovaquia.

Chile 1962: ¿Cábala?

En virtud del lema "no se cambia un equipo que gana", los brasileños reprodujeron la expedición que se impuso en Suecia 1958: Todos los vencedores de aquella Copa FIFA 1958, excepto Orlando, que había partido a Argentina; mismo responsable, mismo cuadro técnico, mismo uniforme, mismo avión y mismo comandante a bordo viajó a Chile 1962.

Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón, la “Batalla de Santiago” y el gol olímpico La séptima Copa del Mundo de la FIFA también estuvo marcada con seis jugadores empatados con cuatro goles cada uno en la tabla de goleo.

Argentina 1978: Casi hubo un secuestro

El seleccionador francés Michel Hidalgo fue víctima de una tentativa de secuestro cuando se dirigía al aeropuerto de Burdeos, la víspera del viaje hacia Argentina 78.

En varias ocasiones, los opositores al régimen argentino del general Jorge Videla hicieron presión para que el equipo de Francia boicoteara esa Copa FIFA.

Mundial Argentina 1978, la primera estrella de la “Albiceleste” Esta Copa del Mundo de la FIFA representó para Holanda, hoy países Bajos, su segunda final perdida de forma consecutiva.

Argentina 1978: Eliminado y dopado, el caso de Escocia

A Escocia no le fue nada bien en el Mundial de Argentina 78. Llegaron como uno de los grandes favoritos, pero perdieron con Perú, empataron con Irán y su brillante triunfo ante Holanda 3-2 no les alcanzó.

Para colmo de males, a su fama de aficionados a la juerga y la cerveza se sumó el escándalo del dopaje de Willie Johnstone.

Selección de Escocia en Argentina 1978 - FIFA

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