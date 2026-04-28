Copa FIFA: Panamá y Aníbal Godoy nuevamente ante Inglaterra

Ochos años después de aquella goleada inglesa (6-1), los caminos mundialistas ponen otra vez cara a cara a los centroamericanos y europeos.

Al escuchar a Aníbal Godoy, se percibe que las cosas serán muy diferentes para Panamá en la Copa FIFA 2026 que en Rusia 2018. Hace ocho años, la Selección de Concacaf debutaba y reinaba una sensación de simple alegría por estar allí. La Copa Mundial de este año promete ser distinta. El equipo de Thomas Christiansen se ha convertido en el mejor de Centroamérica y ha alcanzado dos finales de la Concacaf en los últimos tres años.

Godoy, de 36 años, y sus compañeros anhelan su primera victoria mundialista y el pase a la ronda eliminatoria. El mediocampista es uno de los pocos que repiten del Mundial de 2018 y está decidido a asegurar una larga participación de Panamá en Norteamérica. A continuación, parte de la entrevista que Aníbal Godoy dio a FIFA.

Conoce al último rival de Panamá previo a la gran cita El duelo anunciado se jugará el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández.

¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la Copa Mundial?

Aníbal Godoy: "Historia. Es algo único. La verdad es que para nosotros los panameños esto es algo maravilloso. Y cada vez que lo pienso, creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país.

¿Qué recuerdas de la Copa Mundial en Rusia?

Godoy: "Es el mejor recuerdo de mi carrera, aparte de cuando sellamos nuestra clasificación. El primer partido contra Bélgica, cuando escuché el himno nacional, se podía ver la felicidad en el rostro de todos. También se podía ver el sacrificio para lograr esa clasificación tan ansiada. Ser parte de un Mundial es algo único".

Jaime Penedo envía mensaje a Panamá previo al Mundial 2026 “Al Mundial no se va solo a participar, se va a competir. Pero también hay que disfrutarlo”, declaró el exportero de Municipal, Jaime Penedo.

Nuevamente ante Inglaterra, como en el 2018, ¿qué recuerdas de ese partido?

Aníbal Godoy: "Recuerdo los goles que marcaron en la primera mitad. Esos goles nos golpearon fuerte. Es lo que más recuerdo. Creo que este equipo está preparado. Está mejor preparado y tiene más experiencia. Creo que estamos bien preparados para jugar contra Inglaterra una vez más. Será un partido diferente esta vez. Cada día es una oportunidad para hacer historia. El día que llegue ese partido, sé que Panamá hará un buen partido y competirá bien. Esperamos poder dar la sorpresa".

¿Qué lecciones quedaron de la edición del 2018?

Godoy: "Aprendí mucho. A nivel individual, aprenderá a ser más paciente. Aprendí a ser más precavido. En la cancha, el ritmo es diferente con los jugadores de élite. Jugadores que entrenan a diario como parte de un equipo de élite. Jugadores que juegan cada fin de semana como parte de un equipo de élite. Hay que estar más preparado mentalmente. Y básicamente, de hecho. Gestionar esas emociones y esa situación requiere mucha calma".

Aníbal Godoy, seleccionado de Panamá - FIFA

*Información de FIFA.

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