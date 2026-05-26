Enrique Macaya Márquez cubrirá su Mundial número 18

El reconocido periodista argentino cubrirá su Copa del Mundo de la FIFA número 18, y ha visto los tres títulos de la "Albiceleste" (1978, 1986 y 202).

A los 91 años, Enrique Macaya Márquez se prepara para volver a hacer historia en el periodismo deportivo: Alcanzará su 18° Mundial consecutivo en la edición Estados Unidos, México y Canadá 2026, un récord absoluto a nivel global que lo mantiene como la voz más longeva y constante en la cobertura del torneo más importante del futbol.

La participación del histórico analista argentino en el Mundial 2026 fue anticipada en una campaña de Cabify, donde el periodista aparece como protagonista de un spot que gira en torno a su viaje rumbo a la Copa. Allí, se refuerza una idea que atraviesa varias generaciones: Si hay Mundial, tiene que estar Macaya.

Su vínculo con la máxima cita del futbol comenzó en Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 y desde entonces no se perdió ninguna edición. En ese recorrido fue testigo directo de momentos centrales de la historia del deporte: Las consagraciones de la Selección de Argentina en Copa Mundial de Argentina 1978 y México 1986 y, más recientemente, en Catar 2022. Su presencia ininterrumpida durante más de seis décadas lo convirtió en el periodista con mayor cantidad de coberturas mundialistas del mundo.

Entrevista con FIFA

En una entrevista pasada con la FIFA, Enrique Macaya Márquez habló de su experiencia en los eventos del máximo rector del futbol.

¿Qué es un Mundial?

Enrique Macaya Márquez: "No hay una palabra que pueda definir qué es porque tiene que ver con la vida, con el tiempo y con los acontecimientos que se van presentando en cada momento. Depende de qué tipo de Mundial, sobre todo según la época de mi vida. Para mí no fue lo mismo México 1970 sin Argentina que en 1986 cuando salió campeón".

Mundial Argentina 1978, la primera estrella de la “Albiceleste” Esta Copa del Mundo de la FIFA representó para Holanda, hoy países Bajos, su segunda final perdida de forma consecutiva.

¿Cómo fue aquel primer viaje a Suecia? ﻿

Macaya: "Llegué entusiasmado porque para mí también era un misterio. Esto tiene que ver no sólo con el aspecto del futbol, ​​el interrogante que marca la competencia deportiva, lo que puede ser, la calidad de los adversarios, el conocimiento que uno iba a tomar de forma directa, pero más allá de ello en aquel momento era una aventura. Nos llenaba de expectativas y alegría. En el 58 hicimos muchísimas escalas. Erróneamente creíamos que viajábamos hacia Hamburgo en donde nos esperaban para llevarnos hasta el sur de Suecia saliendo por el norte de Alemania, pero aparecimos en Frankfurt. Me enteré arriba del avión que nos habíamos equivocado. Tuvimos que viajar en tren, sacar nuevos boletos, cambiar todo. Desde ahí en camioneta, al norte de Alemania, ferry, Dinamarca, ferry, y llegamos a Malmo, al sur de Suecia. Milagroso".

México 86: El Mundial de Diego Armando Maradona En cuartos de final, el astro argentino fue noticia con dos goles: “La mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

¿Cómo se prepara para cada Copa del Mundo?

Enrique Macaya Márquez: "Cuido mi salud en la previa y hago todo lo que hace cualquiera que tiene que estar fuera de casa durante 40 o 45 días. Es duro, se trabaja mucho, en mal horario, se viaja mucho pero el entusiasmo por poder presenciar cosas realmente importantes disimula todos esos factores. No hago una preparación más allá de una investigación de cada equipo, de sus características individuales y colectivas, además de su rendimiento. Hoy en día no me preparo especialmente más allá del conocimiento que tiene todo el mundo, por intermedio de los medios que ayudan a la formación".

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

*Información EFE y FIFA.

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