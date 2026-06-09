Argentina no ganó en su debut tras ser campeón del mundo

¿Podrá Lionel Messi romper el maleficio de la "Albiceleste" en el Mundial 2026?

Las únicas dos veces que Argentina afrontó una Copa Mundial como campeona vigente perdió en su estreno. En 1982, ante Bélgica, y en 1990, con Camerún. Un repaso por las continuidades de los tres planteles que ganaron las estrellas.

Los campeones del mundo tienen una mochila diferente, especial. Todas las miradas en un lugar, toda la atención centrada en ese equipo que hace cuatro años fue el mejor. En el fútbol, ese período puede ser una eternidad, repetir la corona es una tarea más que complicada. La estadística lo evidencia: la última selección que logró defender con éxito el título fue Brasil, campeón en 1958 y 1962.

La Selección argentina sueña con la gloria en la Copa Mundial 2026. Para eso, el plantel de Lionel Scaloni presenta una estructura prácticamente igual con el agregado de varios talentos que podrían aportar aún más nivel. La historia de la Albiceleste indica que deberá esquivar una tendencia negativa. Las únicas dos veces que afrontó una Copa Mundial como campeona vigente perdió en su debut: ante Bélgica en 1982 y frente a Camerún en 1990.

GALERÍA. Piñatas mundialistas: la creatividad guatemalteca también juega su partido A pocos días del inicio del Mundial 2026, los artesanos guatemaltecos vuelven a convertir la pasión futbolera en coloridas piñatas inspiradas en el torneo, una tradición que demuestra que el entusiasmo por la máxima fiesta del futbol se vive en cada rincón del país.

Argentina 0-1 Bélgica (Copa Mundial 1982)

César Luis Menotti decidió respetar al equipo campeón del mundo que se consagró ante Países Bajos en 1978. De los titulares que consiguieron la gloria en el estadio Monumental, solo dos no aparecieron entre los once cuatro años después, ante Bélgica: Leopoldo Jacinto Luque y Oscar Ortiz fueron reemplazados por Ramón Díaz y Diego Maradona, las dos estrellas de la Copa Mundial Sub-20 1979 con la que la Selección argentina consiguió el primer título en la categoría.

Pero el equipo, que combinaba la jerarquía del campeón del mundo con el agregado de algunos de los jóvenes más talentosos del mundo, no terminó de funcionar. Defensivamente, pretendía achicar espacios y generar una formación corta, pero sufrió más de la cuenta. El gol de Bélgica vino por un pase profundo no alertado por la línea de fondo. Erwin Vandenbergh recibió a espaldas de Passarella y tuvo todo el tiempo del mundo para definir ante Fillol.

Maradona le sacaba la pelota de los pies a la dupla de volantes centrales -Ardiles y Gallego- y le quedaban 50 metros con tres, cuatro y cinco rivales adelante como para hacer daño. A veces, lo lograba por capacidad física y desequilibrio individual. Pero casi siempre se quedaba a mitad de camino, ya sea por faltas recibidas o falta de conexión con el resto de los atacantes. El propio Maradona casi empata el partido con un tiro libre maravilloso que dio en el travesaño.

Al final, la caída funcionó como una radiografía de lo que sería el torneo para el equipo de Menotti. Falto de chispa, carente de trabajo en equipo, se quedó afuera en la Segunda ronda luego de caer ante Italia y Brasil.

Argentina y Honduras interrumpido por el “Bombón Asesino” Un hecho inusual pasó en el último partido del campeón del mundo antes del Mundial 2026.

Argentina 0-1 Camerún (Copa Mundial 1990)

A diferencia de Menotti, Bilardo presentó una versión profundamente renovada respecto al equipo que había salido campeón del mundo ante Alemania cuatro años antes. Rodeado de jugadores lesionados o que no llegaban en un buen momento, Argentina solo presentó a cinco campeones del mundo en el equipo titular contra el conjunto africano: Nery Pumpido (que se lesionaría en el siguiente partido, ante Unión Soviética, para cederle el lugar a Sergio Goycochea), Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Diego Maradona. Los nuevos: Néstor Fabbri, Néstor Lorenzo, Roberto Sensini, Juan Simón, José Basualdo y Abel Balbo.

El planteo repetía los matices de México 1986 pero las individualidades, los momentos y, especialmente, el funcionamiento era diferente. La "Albiceleste" buscaba acompañamiento desde los pases cortos con su trío en el mediocampo (Batista, Basualdo y Burruchaga), además de profundidad por las bandas con su línea de cinco defensores, pero al equipo le costaba generar.

La versión de Maradona era completamente diferente, especialmente desde lo físico. Aunque exhibía una enorme calidad para los pases, controles y remates, ya no estaba el diferencial del desequilibrio en el uno a uno, más allá de algún chispazo durante el torneo (especialmente la escapada ante Brasil en los octavos de final).

Omam-Biyik, de cabeza, anotó el 1 a 0 luego de una floja respuesta de Pumpido. Argentina encontró respuestas con el ingreso de Claudio Caniggia en el entretiempo, pero no le alcanzaría para más.

Con todas esas dificultades, el equipo de Bilardo se metió en la final del torneo luego de una serie de dramáticos mano a mano, que incluyeron definición por penales ante Yugoslavia, en cuartos de final, e Italia, en semifinales. La caída contra Alemania en el partido por el título dejó sin campeonato, pero no con menos gloria a un equipo que emocionó desde la empatía y el esfuerzo.

Italia 1990: Los italianos fallan en casa y Alemania Federal es campeón Italia debió conformarse con el tercer lugar, y fue la segunda final consecutiva que disputaron alemanes y argentinos.

*Información de FIFA.

Etiquetas