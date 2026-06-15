España: Primer Paso hacia la Segunda Estrella en Fútbol

La campeona del mundo abre su participación ante una selección de Cabo Verde que disputa por primera vez una Copa del Mundo y sueña con sorprender.

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Ambos iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares. Ya se entrenan con el grupo, pero la idea de Luis de la Fuente y su cuerpo técnico es no correr ningún riesgo, ya que el foco está puesta a largo plazo.

Es el Mundial más largo de la historia, con la final el 19 de julio en Nueva Jersey, a la que aspira llegar España. Un objetivo que no esconde la expedición española.

Llega como campeona de Europa y entre las favoritas. Los ojos miran a España en este Mundial, a pesar de que, desde que consiguió la primera estrella, en Sudáfrica 2010, no ha logrado pasar ninguna eliminatoria.

En Brasil 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en Rusia 2018 en octavos ante la anfitriona y en Qatar 2022 de nuevo en esa ronda frente a Marruecos. Tres decepciones consecutivas. Del muro de cuartos al muro de las eliminatorias. Una losa que España aspira a quitarse con Luis de la Fuente al mando.

El seleccionador de España no ha caído en ningún torneo antes de semifinales, desde que entró a la Real Federación Española de Futbol (RFEF). Un balance de seis finales -tres en categorías inferiores y tres en absoluta- con cuatro títulos -Juegos Mediterráneos, Europeo sub-21, Liga de Naciones y Eurocopa, una medalla de plata olímpica en Tokio 2020 y un subcampeonato de la última Liga de Naciones.

Con estos éxitos en la mochila, España llega al torneo con un bloque consolidado, en el que Unai Simón apunta a titular para acabar con el debate de la portería y Ferran Torres y Alex Baena sustituirán de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, respectivamente, por los extremos.

Enfrente tendrá a una selección que tiene una cita con la historia. Cabo Verde, el rival más débil del grupo H y el más inexperto en una gran cita, disputará su primer encuentro en una Copa del Mundo. El pequeño archipiélago africano, con poco más de 500 mil habitantes, se prepara para cumplir con un sueño que inició con una fase de clasificación inmaculada y sorprendente.

Los hombres dirigidos por Pedro Leitao Brito, Bubista, lograron de forma directa el billete para el Mundial tras liderar un grupo que compartieron con Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia. Fue la recompensa a años de trabajo, con la captación de jugadores hijos de inmigrantes de ligas, sobre todo, europeas y asiáticas.

De hecho, de los 26 integrantes de la plantilla de Cabo Verde, solo la mitad han nacido en alguna de las islas que forman el archipiélago africano. Entre ellos, un clásico como Ryan Mendes, que será la principal arma en ataque de su país 16 años después de debutar en la selección.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Ferran Torres, Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira o Wagner Pina, Roberto Lopes, Logan Costa, Diney o Sidny Cabral; Lenini, Duarte; Ryan Mendes, Montero, Jovane Cabral; y Livramento. Seleccionador: Pedro Leitao Brito "Bubista".

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).

Estadio: Atlanta.

Hora: 10 horas (de Guatemala).

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