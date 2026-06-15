 España: Primer Paso hacia la Segunda Estrella en Fútbol
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-- Spain Spain Cape Verde Cape Verde --
15 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El primer paso de España hacia la segunda estrella

por Agencia EFE
Selección de España, EFE
Selección de España / FOTO: EFE

La campeona del mundo abre su participación ante una selección de Cabo Verde que disputa por primera vez una Copa del Mundo y sueña con sorprender.

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Ambos iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares. Ya se entrenan con el grupo, pero la idea de Luis de la Fuente y su cuerpo técnico es no correr ningún riesgo, ya que el foco está puesta a largo plazo.

Es el Mundial más largo de la historia, con la final el 19 de julio en Nueva Jersey, a la que aspira llegar España. Un objetivo que no esconde la expedición española.

Llega como campeona de Europa y entre las favoritas. Los ojos miran a España en este Mundial, a pesar de que, desde que consiguió la primera estrella, en Sudáfrica 2010, no ha logrado pasar ninguna eliminatoria.

En Brasil 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en Rusia 2018 en octavos ante la anfitriona y en Qatar 2022 de nuevo en esa ronda frente a Marruecos. Tres decepciones consecutivas. Del muro de cuartos al muro de las eliminatorias. Una losa que España aspira a quitarse con Luis de la Fuente al mando.

El seleccionador de España no ha caído en ningún torneo antes de semifinales, desde que entró a la Real Federación Española de Futbol (RFEF). Un balance de seis finales -tres en categorías inferiores y tres en absoluta- con cuatro títulos -Juegos Mediterráneos, Europeo sub-21, Liga de Naciones y Eurocopa, una medalla de plata olímpica en Tokio 2020 y un subcampeonato de la última Liga de Naciones.

Con estos éxitos en la mochila, España llega al torneo con un bloque consolidado, en el que Unai Simón apunta a titular para acabar con el debate de la portería y Ferran Torres y Alex Baena sustituirán de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, respectivamente, por los extremos.

Enfrente tendrá a una selección que tiene una cita con la historia. Cabo Verde, el rival más débil del grupo H y el más inexperto en una gran cita, disputará su primer encuentro en una Copa del Mundo. El pequeño archipiélago africano, con poco más de 500 mil habitantes, se prepara para cumplir con un sueño que inició con una fase de clasificación inmaculada y sorprendente.

Los hombres dirigidos por Pedro Leitao Brito, Bubista, lograron de forma directa el billete para el Mundial tras liderar un grupo que compartieron con Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia. Fue la recompensa a años de trabajo, con la captación de jugadores hijos de inmigrantes de ligas, sobre todo, europeas y asiáticas.

De hecho, de los 26 integrantes de la plantilla de Cabo Verde, solo la mitad han nacido en alguna de las islas que forman el archipiélago africano. Entre ellos, un clásico como Ryan Mendes, que será la principal arma en ataque de su país 16 años después de debutar en la selección.

  • Alineaciones probables:
  • España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Ferran Torres, Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente. 
  • Cabo Verde: Vozinha; Moreira o Wagner Pina, Roberto Lopes, Logan Costa, Diney o Sidny Cabral; Lenini, Duarte; Ryan Mendes, Montero, Jovane Cabral; y Livramento. Seleccionador: Pedro Leitao Brito "Bubista".
  • Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).
  •  Estadio: Atlanta.
  • Hora: 10 horas (de Guatemala).
Etiquetas
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