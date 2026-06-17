Themba Zwane recibe un fuerte castigo: ¿Se pierde el Mundial 2026?

 Mundial 2026: Themba Zwane fue sancionado con tres partidos
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03 England England Croatia Croatia 02
78:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
77
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Themba Zwane recibe un fuerte castigo: ¿Se pierde el Mundial 2026?

por Oscar Coronado
Foto de archivo de Themba Zwane
Foto de archivo de Themba Zwane / FOTO: EFE

El jugador sudafricano fue expulsado en el partido inaugural jugado ante México, y este día se conoció la sanción.

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este miércoles tres partidos de suspensión al jugador de Sudáfrica, Themba Zwane, expulsado con roja directa en el partido inaugural ante México del pasado 11 de junio.

El centrocampista ha recibido esa sanción por "incumplimiento del artículo 14, párrafo 1 e), del Código Disciplinario de la FIFA", que recoge un castigo de, ‘al menos, dos partidos por juego brusco y grave’.

La sanción está sujeta a un posible recurso de la federación de su país ante el Comité de Apelación de la FIFA.

Si su equipo no alcanza al menos los cuartos de final, el futbolista no volverá a jugar en el Mundial 2026.

México abre el torneo con una victoria histórica ante Sudáfrica

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México venció 2-0 a Sudáfrica y rompió una racha de casi un siglo sin ganar un duelo inaugural.

Próximos partidos de Sudáfrica

La selección de Sudáfrica, organizadora de la Copa del Mundo 2010, donde España fue campeona, debutó el pasado jueves 11 de junio frente a México, uno de los coanfitriones de la edición 2026. Aquel partido lo perdió 2-0.

  • Jueves 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica a las 10:00 horas GT.
  • Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur a las 19:00 horas GT.  
  • Dieciseisavos de final: De clasificarse, esta etapa se jugará del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio
  • Octavos de final: Sería la etapa donde ya estaría habilitado y esta e juega desde el sábado 4 de julio
Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica

El experimentado guardameta volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores porteros de África, pese a la derrota ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Quién es Themba Zwane?

Themba Zwane es un destacado centrocampista ofensivo sudafricano nacido el 3 de agosto de 1989. Leyenda y capitán del Mamelodi Sundowns FC, es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de su país, reconocido por su técnica, visión de juego y regate (motivo por el que es apodado "Mshishi").

Trayectoria de Clubes: Tras destacar en equipos locales, fue fichado por el Mamelodi Sundowns en enero de 2011. Para sumar minutos y desarrollarse, fue cedido temporalmente al Mpumalanga Black Aces (actual Cape Town City) en la temporada 2013/2014.

Consolidación (2014 - Presente): Tras su cesión, regresó al Mamelodi Sundowns para convertirse en el eje del equipo durante más de una década. Ha conquistado múltiples títulos de la Premier Soccer League (PSL) y trofeos continentales como la CAF Champions League.

A sus 36 años, renovó su contrato extendiendo su vínculo con el club hasta junio de 2027 (con opción a un año adicional).

Partido inaugural del Mundial 2026 deja un registro sin precedentes en la historia del torneo

El partido inaugural del Mundial 2026 quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo.

*Información EFE

Etiquetas
SudáfricaFIFASanciónCastigoMundial 2026DestacadasThemba Zwane

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