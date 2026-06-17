Themba Zwane recibe un fuerte castigo: ¿Se pierde el Mundial 2026?

El jugador sudafricano fue expulsado en el partido inaugural jugado ante México, y este día se conoció la sanción.

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este miércoles tres partidos de suspensión al jugador de Sudáfrica, Themba Zwane, expulsado con roja directa en el partido inaugural ante México del pasado 11 de junio.

El centrocampista ha recibido esa sanción por "incumplimiento del artículo 14, párrafo 1 e), del Código Disciplinario de la FIFA", que recoge un castigo de, ‘al menos, dos partidos por juego brusco y grave’.

La sanción está sujeta a un posible recurso de la federación de su país ante el Comité de Apelación de la FIFA.

Si su equipo no alcanza al menos los cuartos de final, el futbolista no volverá a jugar en el Mundial 2026.

México abre el torneo con una victoria histórica ante Sudáfrica Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México venció 2-0 a Sudáfrica y rompió una racha de casi un siglo sin ganar un duelo inaugural.

Próximos partidos de Sudáfrica

La selección de Sudáfrica, organizadora de la Copa del Mundo 2010, donde España fue campeona, debutó el pasado jueves 11 de junio frente a México, uno de los coanfitriones de la edición 2026. Aquel partido lo perdió 2-0.

Jueves 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica a las 10:00 horas GT.

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur a las 19:00 horas GT.

Dieciseisavos de final: De clasificarse, esta etapa se jugará del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio

Octavos de final: Sería la etapa donde ya estaría habilitado y esta e juega desde el sábado 4 de julio

Ronwen Williams, el capitán que evitó una goleada mayor en el estreno mundialista de Sudáfrica El experimentado guardameta volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores porteros de África, pese a la derrota ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Quién es Themba Zwane?

Themba Zwane es un destacado centrocampista ofensivo sudafricano nacido el 3 de agosto de 1989. Leyenda y capitán del Mamelodi Sundowns FC, es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de su país, reconocido por su técnica, visión de juego y regate (motivo por el que es apodado "Mshishi").

Trayectoria de Clubes: Tras destacar en equipos locales, fue fichado por el Mamelodi Sundowns en enero de 2011. Para sumar minutos y desarrollarse, fue cedido temporalmente al Mpumalanga Black Aces (actual Cape Town City) en la temporada 2013/2014.

Consolidación (2014 - Presente): Tras su cesión, regresó al Mamelodi Sundowns para convertirse en el eje del equipo durante más de una década. Ha conquistado múltiples títulos de la Premier Soccer League (PSL) y trofeos continentales como la CAF Champions League.

A sus 36 años, renovó su contrato extendiendo su vínculo con el club hasta junio de 2027 (con opción a un año adicional).

Partido inaugural del Mundial 2026 deja un registro sin precedentes en la historia del torneo El partido inaugural del Mundial 2026 quedó marcado por un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Copa del Mundo.

*Información EFE

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