Abuela de 100 años fan de Messi se vuelve viral tras el partido de Argentina

 Abuela de 100 años fan de Messi se vuelve viral tras partido
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03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
64
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Abuela de 100 años fan de Messi se vuelve viral tras el partido de Argentina

por Luisa Maria Godinez
abuela fan de messi, Instagram
abuela fan de messi / FOTO: Instagram

Pauline Kana fue captada por las cámaras durante la transmisión del partido de Argentina vs Austria, unos segundos bastaron para que su presencia sea de las más comentadas en redes sociales.

La clasificación de Argentina a la próxima ronda del Mundial 2026 dejó varias postales para el recuerdo. Una de ellas tuvo como protagonista a una mujer de 99 años que apareció en las tribunas del estadio de Dallas con un mensaje dedicado a Lionel Messi y se volvió viral en las redes sociales.

"Tengo 100 años y soy fan de Messi", decía el cartel que levantó durante el encuentro entre Argentina vs Austria.

La imagen fue captada por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del fútbol de todo el mundo.

La protagonista es Pauline Kana, una tiktoker estadounidense de 99 años conocida en las redes sociales como la "Granny Smith". 

Lejos de tratarse de una admiradora ocasional, la mujer sigue desde hace tiempo la carrera del capitán argentino y ya había asistido a varios partidos del Inter Miami para verlo en acción.

Granny Smith se robó la atención durante el encuentro con un gesto que llenó de emoción a los fanáticos: su entusiasta apoyo a Messi se viralizó en cuestión de minutos, generando miles de interacciones y convirtiéndose en una de las escenas emotivas del certamen. 

La foto de Pauline animando al seleccionado argentino dio la vuelta al mundo y quedó marcada entre las postales que resumen la esencia del Mundial 2026.

Una centenaria reina de las redes sociales

La popularidad de Pauline Kana va mucho más allá de los estadios. En las redes sociales, Granny Smith suma más de cuatro millones de seguidores en Instagram y rebasa los 24 millones en TikTok, lo que la posiciona como una de las creadoras de contenido favoritas en ambas plataformas.

Junto a su nieto Ross Smith, Pauline desarrolla videos en los que predominan el humor y las vivencias familiares cotidianas. 

Foto embed
Abuela fan de messi - Instagram

Sus publicaciones se caracterizan por el carisma, espontaneidad y la frescura con la que enfrenta cada reto, conquistando a millones de usuarios. Esta fórmula la consagró como un fenómeno digital apreciado por distintas generaciones.

La relación especial de Granny Smith con Lionel Messi no surgió durante el torneo mundialista. Desde hace tiempo, Pauline asiste a los partidos del Inter Miami con cartelones dedicados a Messi, a veces incluso bromearon pidiéndole matrimonio al astro argentino.

Estas muestras de cariño trascendieron las redes y llegaron a los ojos del propio Messi, que respondió con gestos y saludos al ver a su fiel fanática desde las tribunas. Estos emotivos momentos no solo motivaron a Pauline, también cautivaron a miles de aficionados que siguieron su historia en línea.

@zonamundial_

Pauline Kana, conocida en redes como “Granny” , volvió a protagonizar un momento inolvidable con Lionel Messi durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos. R La mujer de 98 años asistió al estadio con un cartel dedicado al capitán argentino que decía: “Messi, te amo. La edad es solo un número”, , en una divertida propuesta de casamiento que rápidamente conquistó a los fanáticos. Esta vez, el astro rosarino alcanzó a verla durante la entrada en calor y le respondió con una sonrisa y un saludo que desató la emoción de la abuelita y de todos los presentes. • El video recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y volvió a demostrar el cariño que genera Messi en personas de todas las edades alrededor del mundo. Con 98 años, “Granny” cumplió su sueño de llamar la atención del mejor jugador del mundo у protagonizó una de las postales más tiernas y virales del fútbol. #mundial2026 #messi #viral

♬ sonido original - Zona Mundial
Etiquetas
viralFútbolMessiabuelaMundial 2026Granny Smith

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