Abuela de 100 años fan de Messi se vuelve viral tras el partido de Argentina

Pauline Kana fue captada por las cámaras durante la transmisión del partido de Argentina vs Austria, unos segundos bastaron para que su presencia sea de las más comentadas en redes sociales.

La clasificación de Argentina a la próxima ronda del Mundial 2026 dejó varias postales para el recuerdo. Una de ellas tuvo como protagonista a una mujer de 99 años que apareció en las tribunas del estadio de Dallas con un mensaje dedicado a Lionel Messi y se volvió viral en las redes sociales.

"Tengo 100 años y soy fan de Messi", decía el cartel que levantó durante el encuentro entre Argentina vs Austria.

La imagen fue captada por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del fútbol de todo el mundo.

La protagonista es Pauline Kana, una tiktoker estadounidense de 99 años conocida en las redes sociales como la "Granny Smith".

Lejos de tratarse de una admiradora ocasional, la mujer sigue desde hace tiempo la carrera del capitán argentino y ya había asistido a varios partidos del Inter Miami para verlo en acción.

Granny Smith se robó la atención durante el encuentro con un gesto que llenó de emoción a los fanáticos: su entusiasta apoyo a Messi se viralizó en cuestión de minutos, generando miles de interacciones y convirtiéndose en una de las escenas emotivas del certamen.

La foto de Pauline animando al seleccionado argentino dio la vuelta al mundo y quedó marcada entre las postales que resumen la esencia del Mundial 2026.

Una centenaria reina de las redes sociales

La popularidad de Pauline Kana va mucho más allá de los estadios. En las redes sociales, Granny Smith suma más de cuatro millones de seguidores en Instagram y rebasa los 24 millones en TikTok, lo que la posiciona como una de las creadoras de contenido favoritas en ambas plataformas.

Junto a su nieto Ross Smith, Pauline desarrolla videos en los que predominan el humor y las vivencias familiares cotidianas.

Abuela fan de messi - Instagram

Sus publicaciones se caracterizan por el carisma, espontaneidad y la frescura con la que enfrenta cada reto, conquistando a millones de usuarios. Esta fórmula la consagró como un fenómeno digital apreciado por distintas generaciones.

La relación especial de Granny Smith con Lionel Messi no surgió durante el torneo mundialista. Desde hace tiempo, Pauline asiste a los partidos del Inter Miami con cartelones dedicados a Messi, a veces incluso bromearon pidiéndole matrimonio al astro argentino.

Estas muestras de cariño trascendieron las redes y llegaron a los ojos del propio Messi, que respondió con gestos y saludos al ver a su fiel fanática desde las tribunas. Estos emotivos momentos no solo motivaron a Pauline, también cautivaron a miles de aficionados que siguieron su historia en línea.

@zonamundial_ Pauline Kana, conocida en redes como “Granny” , volvió a protagonizar un momento inolvidable con Lionel Messi durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos. R La mujer de 98 años asistió al estadio con un cartel dedicado al capitán argentino que decía: “Messi, te amo. La edad es solo un número”, , en una divertida propuesta de casamiento que rápidamente conquistó a los fanáticos. Esta vez, el astro rosarino alcanzó a verla durante la entrada en calor y le respondió con una sonrisa y un saludo que desató la emoción de la abuelita y de todos los presentes. • El video recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y volvió a demostrar el cariño que genera Messi en personas de todas las edades alrededor del mundo. Con 98 años, “Granny” cumplió su sueño de llamar la atención del mejor jugador del mundo у protagonizó una de las postales más tiernas y virales del fútbol. #mundial2026 #messi #viral ♬ sonido original - Zona Mundial

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