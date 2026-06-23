Cristiano se suma a la fiesta de Messi, Mbappé y Haaland

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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Finalizado
Mexico MEX
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Mexico MEX
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Finalizado
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Switzerland SWI
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Finalizado
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Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Finalizado
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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England ENG
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Ghana GHA
77
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Cristiano se suma a la fiesta de Messi, Mbappé y Haaland

por Oscar Coronado
Cristiano Ronaldo marcó doblete ante Uzbekistán
Cristiano Ronaldo marcó doblete ante Uzbekistán / FOTO: EFE

Cristiano Ronaldo se estrenó este martes en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta formada por otras grandes estrellas.

Cristiano Ronaldo se estrenó este martes en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta formada por otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día plagado de récords.

El primero llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años.

Su primer tanto, que abrió la victoria de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.

Una mezcla de euforia y rabia contenida se apoderó del jugador durante la celebración, a la que se unió todo el banquillo portugués, mientras el público del NRG Stadium de Houston, que había gritado sus goles en el calentamiento, gritaba de júbilo.

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El gol llegó, además, de manera muy similar a dos ocasiones que había desaprovechado contra el equipo africano, como si el fútbol ofreciera al '7' una nueva oportunidad para resarcirse.

Pese a la frustración tras el empate contra RD del Congo, la expedición lusa había cerrado filas en torno a su capitán frente al ruido exterior, y el lateral luso Francisco Conceição aseguró la semana pasada que "no hay nadie como Cristiano Ronaldo".

Además, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destacó en la rueda de prensa previa al encuentro con Uzbekistán que Cristiano Ronaldo tenía "un hambre increíble de ayudar".

El delantero dio nuevamente la razón a sus compañeros perforando de nuevo la red a los cuarenta minutos, y estuvo a punto de acabar la primera mitad con un triplete, pero un defensa uzbeko despejó su disparo picado sobre la línea de meta.

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Supera a Eusebio

Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la tabla histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

Hasta ahora, Ronaldo había anotado en todos los mundiales en los que había participado, pero salvo en Rusia 2018, con cuatro goles, solo había sido capaz de marcar una vez en cada edición.

La actuación contra Uzbekistán le convirtió en la última estrella en sumarse a este Mundial, donde todos los grandes goleadores ya han hecho acto de presencia, entre ellos su gran antagonista: Messi.

El portugués está inmerso en una carrera con el argentino por ver quién alcanza antes los 1.000 goles como profesional. Ronaldo alcanzó este martes los 974, más de medio centenar que el argentino.

Cristiano Ronaldo hace historia con un récord inédito de goles

El delantero anotó dos tantos ante Uzbekistán y amplió un registro sin precedentes en la historia del máximo torneo futbolístico.

Messi empezó por todo lo alto el Mundial, logrando un triplete ante Argelia en el debut, y sumó ayer dos goles contra Austria que le consagraron como máximo goleador en la historia de los mundiales, con 18.

Precisamente ese doblete ante Austria le convirtió fugazmente en el jugador de más edad (38 años y 363 días) en conseguirlo, hasta los dos goles anotados hoy por Ronaldo.

El segundo puesto en la tabla histórica de goleadores lo ocupa otra estrella en activo: Mbappé. El francés acumula 16 tantos en 16 partidos, gracias a los cuatro goles que lleva en lo que va de torneo, los dos últimos ayer con un doblete frente a Irak.

El gigante nórdico, Haaland, puso ayer el broche de oro al día de los delanteros con dos goles en la victoria de Noruega ante Senegal por 3 a 2.

El otro '9' destacado del Mundial es el inglés Kane, quien se estrenó en el Mundial perforando en dos ocasiones la red croata, y hoy tendrá una nueva oportunidad contra Ghana.

Cristiano Ronaldo hace historia y guía la goleada de Portugal

Portugal despejó las dudas de su debut con una contundente victoria sobre Uzbekistán, impulsada por un Cristiano Ronaldo que volvió a hacer historia.

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Cristiano Ronaldo, único jugador en anotar en seis Mundiales de la FIFA - EU Digital

*Información EFE.

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