 Paraguay se encomienda a su garra frente a Australia
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Paraguay se encomienda a su garra frente a Australia

por Oscar Coronado
Selección de Paraguay en el Mundial 2026
Selección de Paraguay en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La “Albirroja”, tercera con 3 puntos, tendrá que ganar a los “Socceroos”, segundos con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles.

La selección de Paraguay apelará este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní' cuando se enfrente a la de Australia en Santa Clara en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial 2026 en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

La "Albirroja", tercera con 3 puntos, tendrá que ganar a los "Socceroos", segundos con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles, si no quieren echar mano de la calculadora y depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores ocho terceros.

Sobre el césped del estadio de la Bahía de San Francisco, popularmente conocido como Levi's Stadium, se espera un mano a mano parejo, cerrado, preparado hasta en los más mínimos detalles.

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Errores paraguayos le complicaron el desarrollo del partido, pero lograron un triunfo valioso ante los turcos.

Así está Paraguay

El brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhães Prado es la otra opción que baraja el seleccionador Gustavo Alfaro para cubrir la ausencia de 'Miggy' Almirón.

Sin Almirón, la "Albirroja" pierde al cerebro de su ofensiva, pero gana verticalidad con su reemplazo, sin importar si es Sosa o Magalhães Prado, autor del único gol paraguayo en la dura caída 4-1 ante Estados Unidos en el debut.

La otra duda en Paraguay es conocer con cuál de las dos versiones que ha mostrado se presentará ante los oceánicos: si con la cara inoperante que se vio ante los estadounidenses o su lado más aguerrido, ese que concretó la eliminación de Turquía pese a jugar con un futbolista menos toda la segunda parte.

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Insultó a la FIFA, a Infantino y a la Conmebol y quedó fuera de la cobertura de la Copa del Mundo.

A esta batalla, los australianos llevan como armas no solo su orden táctico, sino su potencia física y mayor altura en promedio.

También la tranquilidad de saber que un empate les garantiza la segunda plaza y un choque ante el escolta del grupo G, que comparten Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

"Lo que nos viene ante Australia es muy complicado", dijo a periodistas sobre el partido el seleccionador Gustavo Alfaro.

Sin embargo, matizó que su equipo puede "ser más", siempre que todos los jugadores tiren del carro en la misma dirección.

Momento en que futbolista paraguayo recoge y se coloca el reloj del árbitro en pleno partido

¿Se lo quería quedar? Al árbitro se le cayó el reloj en medio del partido, un futbolista paraguayo lo recogió y se lo colocó en la muñeca.

*Información EFE.

Etiquetas
AustraliaParaguayMundial 2026AlbirrojaDestacadasSocceroosgarra guaraní

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