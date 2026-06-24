Paraguay se encomienda a su garra frente a Australia

La “Albirroja”, tercera con 3 puntos, tendrá que ganar a los “Socceroos”, segundos con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles.

La selección de Paraguay apelará este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní' cuando se enfrente a la de Australia en Santa Clara en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial 2026 en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

La "Albirroja", tercera con 3 puntos, tendrá que ganar a los "Socceroos", segundos con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de goles, si no quieren echar mano de la calculadora y depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores ocho terceros.

Sobre el césped del estadio de la Bahía de San Francisco, popularmente conocido como Levi's Stadium, se espera un mano a mano parejo, cerrado, preparado hasta en los más mínimos detalles.

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Así está Paraguay

El brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhães Prado es la otra opción que baraja el seleccionador Gustavo Alfaro para cubrir la ausencia de 'Miggy' Almirón.

Sin Almirón, la "Albirroja" pierde al cerebro de su ofensiva, pero gana verticalidad con su reemplazo, sin importar si es Sosa o Magalhães Prado, autor del único gol paraguayo en la dura caída 4-1 ante Estados Unidos en el debut.

La otra duda en Paraguay es conocer con cuál de las dos versiones que ha mostrado se presentará ante los oceánicos: si con la cara inoperante que se vio ante los estadounidenses o su lado más aguerrido, ese que concretó la eliminación de Turquía pese a jugar con un futbolista menos toda la segunda parte.

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A esta batalla, los australianos llevan como armas no solo su orden táctico, sino su potencia física y mayor altura en promedio.

También la tranquilidad de saber que un empate les garantiza la segunda plaza y un choque ante el escolta del grupo G, que comparten Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

"Lo que nos viene ante Australia es muy complicado", dijo a periodistas sobre el partido el seleccionador Gustavo Alfaro.

Sin embargo, matizó que su equipo puede "ser más", siempre que todos los jugadores tiren del carro en la misma dirección.

Momento en que futbolista paraguayo recoge y se coloca el reloj del árbitro en pleno partido ¿Se lo quería quedar? Al árbitro se le cayó el reloj en medio del partido, un futbolista paraguayo lo recogió y se lo colocó en la muñeca.

*Información EFE.

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