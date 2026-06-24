 Radiografía de España: la más pasadora y la más precisa
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Radiografía de España: la más pasadora y la más precisa

por Oscar Coronado
Selección de España en el Mundial 2026
Selección de España en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Asimismo, el elenco español es la segunda selección más rematadora del Mundial 2026.

Las estadísticas de las dos primeras jornadas del Mundial 2026 radiografían a la selección de España como la más pasadora, la más precisa, la más insistente en los movimientos de desmarque para recibir el balón y la tercera más rápida en recuperar la pelota, según los registros oficiales publicados por la FIFA.

Nadie completa más pases que ella. Son 1,554 a lo largo de su empate contra Cabo Verde (0-0) y su goleada a Arabia Saudí (4-0). La siguiente es Portugal, que entre su igualada con la República Democrática del Congo (1-1) y su victoria por 5-0 a Uzbekistán, conectó entre sus jugadores en 1.443 ocasiones. Son 111 menos. La tercera es Turquía, con 1.388.

Ni nadie es más precisa en las entregas que España, con un 93 por ciento de acierto. Portugal y Turquía también son las siguientes en esa estadística, con un 91 por ciento. Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia tienen el 90. Brasil queda más atrás, con el 88 por ciento. La última de todas es Paraguay, con tan solo un 67 por ciento.

El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España

Tras la muerte de “Manolo el del Bombo”, David Cebollada y Sete Fernández se han convertido en las voces de la afición española, recorriendo miles de kilómetros para alentar a la Roja.

Tampoco nadie tiene un pasador como Rodrigo Hernández, que ha dado 243. El portugués Vitinha lo sigue con 226 pases completados.

Y hay otros dos españoles dentro de los primeros cuatro puestos: Pau Cubarsí, con 204, y Aymeric Laporte, con 199; los dos centrales del conjunto de Luis de la Fuente.

Además, nadie interviene tanto en el juego como Rodri, 505 veces. Vitinha también es aquí el segundo, en el medio campo luso, con 464.

Asimismo, España es la selección con más grado de acierto en la ruptura entre líneas, con un 75 por ciento. Es la segunda que más lo intenta, con 61 ocasiones, por detrás de Estados Unidos, con 65.

La siguiente es Países Bajos, con el 68 por ciento de éxito en esa destreza, tan importante en la posesión del balón, en la que el conjunto de Luis de la Fuente es segunda. Ha sostenido la circulación en el 64 por ciento de los minutos de sus encuentros. Sólo la supera Alemania, con un 65 por ciento de tenencia de la pelota.

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final

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Más desmarques a la espalda de la defensa

La selección española también es la que más desmarques propone para recibir el balón, un total de 1.179. También la que más lo hace a la espalda de la defensa, con 384, de las que recibe 49. La segunda es Uruguay, con 336. Un aviso ante su próximo enfrentamiento por la primera posición y la clasificación en el grupo H. España es la que más lo intenta por dentro de las líneas rivales, con 705, y es la tercera por el exterior, con 464 desmarques.

Entre el colectivo de España, en ese aspecto sobresale Marc Cucurella, no sólo a nivel particular de su equipo, sino a nivel global de todo el Mundial entre las 48 selecciones, como el futbolista con más desmarques a la espalda de la defensa rival, como ya demostró tanto en el 0-0 contra Cabo Verde como en el 4-0 a Arabia Saudí, con toda la profundidad que despliega y le pide Luis de la Fuente en sus incursiones ofensivas.

Todo ello desemboca en que España es la segunda más rematadora de todas en el Mundial, con 49, por los 62 de la líder, Turquía, que curiosamente no ha marcado ningún gol. Es una de las cuatro que no lo ha hecho, junto a Panamá, Ecuador y Haití. España ha anotado cuatro en esa cantidad de intentos, de los que quince fueron entre los tres palos. Sólo Alemania, con 19, y Ecuador, con 16, destinaron más tiros que España dentro del marco contrario.

La decepción de España, en 5 estadísticas

España se estrelló en su estreno mundialista al no encontrar la fórmula para superar a una debutante Cabo Verde que resistió con orden y personalidad. El juego quedó 0-0.

*Información EFE.

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