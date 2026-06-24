Radiografía de España: la más pasadora y la más precisa

Asimismo, el elenco español es la segunda selección más rematadora del Mundial 2026.

Las estadísticas de las dos primeras jornadas del Mundial 2026 radiografían a la selección de España como la más pasadora, la más precisa, la más insistente en los movimientos de desmarque para recibir el balón y la tercera más rápida en recuperar la pelota, según los registros oficiales publicados por la FIFA.

Nadie completa más pases que ella. Son 1,554 a lo largo de su empate contra Cabo Verde (0-0) y su goleada a Arabia Saudí (4-0). La siguiente es Portugal, que entre su igualada con la República Democrática del Congo (1-1) y su victoria por 5-0 a Uzbekistán, conectó entre sus jugadores en 1.443 ocasiones. Son 111 menos. La tercera es Turquía, con 1.388.

Ni nadie es más precisa en las entregas que España, con un 93 por ciento de acierto. Portugal y Turquía también son las siguientes en esa estadística, con un 91 por ciento. Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia tienen el 90. Brasil queda más atrás, con el 88 por ciento. La última de todas es Paraguay, con tan solo un 67 por ciento.

El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España Tras la muerte de “Manolo el del Bombo”, David Cebollada y Sete Fernández se han convertido en las voces de la afición española, recorriendo miles de kilómetros para alentar a la Roja.

Tampoco nadie tiene un pasador como Rodrigo Hernández, que ha dado 243. El portugués Vitinha lo sigue con 226 pases completados.

Y hay otros dos españoles dentro de los primeros cuatro puestos: Pau Cubarsí, con 204, y Aymeric Laporte, con 199; los dos centrales del conjunto de Luis de la Fuente.

Además, nadie interviene tanto en el juego como Rodri, 505 veces. Vitinha también es aquí el segundo, en el medio campo luso, con 464.

Asimismo, España es la selección con más grado de acierto en la ruptura entre líneas, con un 75 por ciento. Es la segunda que más lo intenta, con 61 ocasiones, por detrás de Estados Unidos, con 65.

La siguiente es Países Bajos, con el 68 por ciento de éxito en esa destreza, tan importante en la posesión del balón, en la que el conjunto de Luis de la Fuente es segunda. Ha sostenido la circulación en el 64 por ciento de los minutos de sus encuentros. Sólo la supera Alemania, con un 65 por ciento de tenencia de la pelota.

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final España dejó atrás las dudas de su estreno mundialista y respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita para asumir el liderato provisional del Grupo H.

Más desmarques a la espalda de la defensa

La selección española también es la que más desmarques propone para recibir el balón, un total de 1.179. También la que más lo hace a la espalda de la defensa, con 384, de las que recibe 49. La segunda es Uruguay, con 336. Un aviso ante su próximo enfrentamiento por la primera posición y la clasificación en el grupo H. España es la que más lo intenta por dentro de las líneas rivales, con 705, y es la tercera por el exterior, con 464 desmarques.

Entre el colectivo de España, en ese aspecto sobresale Marc Cucurella, no sólo a nivel particular de su equipo, sino a nivel global de todo el Mundial entre las 48 selecciones, como el futbolista con más desmarques a la espalda de la defensa rival, como ya demostró tanto en el 0-0 contra Cabo Verde como en el 4-0 a Arabia Saudí, con toda la profundidad que despliega y le pide Luis de la Fuente en sus incursiones ofensivas.

Todo ello desemboca en que España es la segunda más rematadora de todas en el Mundial, con 49, por los 62 de la líder, Turquía, que curiosamente no ha marcado ningún gol. Es una de las cuatro que no lo ha hecho, junto a Panamá, Ecuador y Haití. España ha anotado cuatro en esa cantidad de intentos, de los que quince fueron entre los tres palos. Sólo Alemania, con 19, y Ecuador, con 16, destinaron más tiros que España dentro del marco contrario.

La decepción de España, en 5 estadísticas España se estrelló en su estreno mundialista al no encontrar la fórmula para superar a una debutante Cabo Verde que resistió con orden y personalidad. El juego quedó 0-0.

*Información EFE.

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