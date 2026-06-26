Mundial 2026: ¿Por qué no se conocen aún cruces de equipos clasificados?

Hay 495 combinaciones para definir a los rivales de las selecciones que serán las mejores terceras de la fase de grupo.

Suecia y Ecuador festejan su clasificación, pero no saben aún para que sede tendrán que sacar sus boletos de avión. Escocia y Corea del Sur se dan por eliminadas, pero disfrutan de sus últimos días en Estados Unidos mientras se confirma que se ha roto el hilo del que pendían para mantenerse en la competición ¿Por qué es tan complicado en esta edición saber los cruces de los dieciseisavos?

Selecciones como Suecia y Ecuador, que terminaron terceras y aseguraron su pase a la ronda de 32 equipos, aún no saben contra quién jugarán, porque todo depende de una monumental ecuación matemática que cuenta con 495 combinaciones posibles.

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Una matriz con 495 combinaciones

Para evitar que equipos del mismo grupo se vuelvan a enfrentar inmediatamente y para garantizar el Juego Limpio, la FIFA diseñó un sistema de asignación de cruces que depende de qué combinación exacta de ocho grupos clasifique a sus terceros.

Por ejemplo, México, líder del Grupo A, sabe que se enfrentará a un tercero, pero ese tercero puede venir de los grupos C, E, F, H o I.

El líder del grupo D (Estados Unidos) jugará contra un tercero que saldrá de los grupos B, E, F, I o J.

Si no se clasifica el tercero del grupo E, toda la fila de fichas de dominó se mueve y los rivales de los líderes de los grupos A, D, G, H, K, L, etc., se reconfiguran automáticamente para cubrir los huecos.

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Igualdad de oportunidades

Además, dado que los grupos juegan en días escalonados, los terceros de los grupos A, B o C terminan su participación mucho antes que los de los grupos J, K o L.

Si la FIFA asignara rivales fijos (por ejemplo, el 1º del Grupo A contra el 3º del Grupo C), los equipos de los últimos grupos sabrían con días de antelación qué resultado les conviene para evitar a una potencia o elegir un viaje más cómodo. Mantener el misterio mediante algoritmos matemáticos obliga a todas las selecciones a disputar sus partidos al límite hasta el último minuto.

No es un sistema perfecto, porque parece casi seguro que un empate entre Austria y Argelia este sábado, en Kansas City, clasificará a ambas como segunda y tercera de grupo, pero a la selección argelina le queda un resquicio por el que puede estar eliminada, si otras seis selecciones que alcancen 4 puntos o más mejoran su diferencia de goles (-2).

Hasta el último minuto del último partido habrá incertidumbre. Después, en menos de una hora, se habrán hecho todos los cálculos y se establecerá un calendario definitivo de los dieciseisavos. Con nombres y apellidos.

Ecuador hace historia y derrota a Alemania en Nueva Jersey Ecuador remontó un complicado partido ante Alemania y consiguió una histórica victoria 2-1 que le permitió clasificar a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares.

*Información EFE.

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