Mundial 2026: ¿Por qué no se conocen aún cruces de equipos clasificados?

 ¿Por qué no se conocen aún cruces de equipos clasificados?
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: ¿Por qué no se conocen aún cruces de equipos clasificados?

por Oscar Coronado
Gonzalo Plata celebra triunfo ante Alemania
Gonzalo Plata celebra triunfo ante Alemania / FOTO: EFE

Hay 495 combinaciones para definir a los rivales de las selecciones que serán las mejores terceras de la fase de grupo.

Suecia y Ecuador festejan su clasificación, pero no saben aún para que sede tendrán que sacar sus boletos de avión. Escocia y Corea del Sur se dan por eliminadas, pero disfrutan de sus últimos días en Estados Unidos mientras se confirma que se ha roto el hilo del que pendían para mantenerse en la competición ¿Por qué es tan complicado en esta edición saber los cruces de los dieciseisavos?

Selecciones como Suecia y Ecuador, que terminaron terceras y aseguraron su pase a la ronda de 32 equipos, aún no saben contra quién jugarán, porque todo depende de una monumental ecuación matemática que cuenta con 495 combinaciones posibles.

EN VIVO: Minuto a minuto del Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Conoce todos los datos estadísticos en tiempo real de este partido mundialista entre senegaleses e iraquíes.

Una matriz con 495 combinaciones

Para evitar que equipos del mismo grupo se vuelvan a enfrentar inmediatamente y para garantizar el Juego Limpio, la FIFA diseñó un sistema de asignación de cruces que depende de qué combinación exacta de ocho grupos clasifique a sus terceros.

Por ejemplo, México, líder del Grupo A, sabe que se enfrentará a un tercero, pero ese tercero puede venir de los grupos C, E, F, H o I.

El líder del grupo D (Estados Unidos) jugará contra un tercero que saldrá de los grupos B, E, F, I o J.

Si no se clasifica el tercero del grupo E, toda la fila de fichas de dominó se mueve y los rivales de los líderes de los grupos A, D, G, H, K, L, etc., se reconfiguran automáticamente para cubrir los huecos.

EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Francia en actividad del Grupo I.

Igualdad de oportunidades

Además, dado que los grupos juegan en días escalonados, los terceros de los grupos A, B o C terminan su participación mucho antes que los de los grupos J, K o L.

Si la FIFA asignara rivales fijos (por ejemplo, el 1º del Grupo A contra el 3º del Grupo C), los equipos de los últimos grupos sabrían con días de antelación qué resultado les conviene para evitar a una potencia o elegir un viaje más cómodo. Mantener el misterio mediante algoritmos matemáticos obliga a todas las selecciones a disputar sus partidos al límite hasta el último minuto.

No es un sistema perfecto, porque parece casi seguro que un empate entre Austria y Argelia este sábado, en Kansas City, clasificará a ambas como segunda y tercera de grupo, pero a la selección argelina le queda un resquicio por el que puede estar eliminada, si otras seis selecciones que alcancen 4 puntos o más mejoran su diferencia de goles (-2).

Hasta el último minuto del último partido habrá incertidumbre. Después, en menos de una hora, se habrán hecho todos los cálculos y se establecerá un calendario definitivo de los dieciseisavos. Con nombres y apellidos.

Ecuador hace historia y derrota a Alemania en Nueva Jersey

Ecuador remontó un complicado partido ante Alemania y consiguió una histórica victoria 2-1 que le permitió clasificar a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares.

*Información EFE.

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