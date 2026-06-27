 Messi volverá a ser suplente en un Mundial 20 años después
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
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Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
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Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Messi volverá a ser suplente en un Mundial 20 años después

por Oscar Coronado
Lionel Messi hace 20 años no era titular en Selección de Argentina
Lionel Messi hace 20 años no era titular en Selección de Argentina / FOTO: EFE

Su último partido como suplente fue en los cuartos de final contra Alemania en la Copa del Mundo 2006.

Lionel Messi volverá a ser suplente en un partido mundialista, en la noche de este sábado contra Jordania, en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después del último encuentro de una Copa del Mundo que comenzó en el banquillo.

"Leo va al banco". La aseveración del técnico Lionel Scaloni a la primera pregunta en conferencia de prensa de Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista argentino de 91 años que vive su decimoctavo Mundial, acabó el viernes con el debate sobre si el capitán argentino debía salir de inicio, en un partido en el que la Albiceleste no se juega nada, para continuar alimentando sus números récord, o reservarlo para los dieciseisavos de final.

Scaloni desveló la incógnita y Messi comenzará un partido mundialista desde el banquillo por primera vez en veinte años, aunque es posible que ingrese luego.

¿Jugará Lionel Messi ante Jordania?

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, anunció, en conferencia de prensa, cambios para el duelo ante Jordania, destacó la profundidad de su plantel, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Cuatro suplencias en Alemania 2006

En sus seis Mundiales, tan solo en otras cuatro ocasiones ha sido suplente, todas en la Copa del Mundo de Alemania 2006, con José Pekermán como técnico.

En aquel torneo, en el que cumplió 19 años y jugó con el número 19 a la espalda, Messi llegó como una promesa, pese a que ya había deslumbrado en el Barcelona, y estuvo en el banco en cuatro partidos.

Fue suplente el 10 de junio de 2006 contra Costa de Marfil (1-1) y debutó seis días después, frente a Serbia y Montenegro, en el segundo partido de la fase de grupos. Su aparición fue estruendosa; relevó a Maxi Rodríguez en el 75, dio una asistencia a Hernán Crespo y cerró con gol la cuenta "Albiceleste" (6-0).

Contra Países Bajos (0-0), el 21 de junio fue su única titularidad, compartiendo el ataque con Carlos Tévez, pero regresó al banquillo para el encuentro de los octavos de final contra México, tres días después. Ingresó al campo en el minuto 84, en sustitución de Javier Saviola y jugó una prórroga que se resolvió con un gran gol de Maxi Rodríguez (2-1).

Argentina dosifica esfuerzos y rota ante Jordania en el cierre del grupo

Clasificada como líder del grupo, la Albiceleste aprovechará su último partido de la fase de grupos para dar descanso y minutos a jugadores secundarios.

Último partido como suplente

Su último partido como suplente fue en los cuartos de final contra Alemania. La decisión de Pekermán de dar entrada a Julio Cruz en vez de Messi, con 1-1 en el marcador, y las imágenes de 'La Pulga' observando la prórroga y la derrota en la tanda de penaltis desde el banco, sentenciaron al técnico, muy criticado.

Messi volverá a ser suplente esta noche, en un partido al que Argentina ya acude como campeona de grupo y después de que haya comprobado que ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland, que tienen un gol menos que él (4), han marcado y mantendrá el liderato de artilleros al cierre de la fase de grupos. Óscar González.

El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido

Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

*Información EFE.

Etiquetas
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