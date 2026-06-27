Messi volverá a ser suplente en un Mundial 20 años después

Su último partido como suplente fue en los cuartos de final contra Alemania en la Copa del Mundo 2006.

Lionel Messi volverá a ser suplente en un partido mundialista, en la noche de este sábado contra Jordania, en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después del último encuentro de una Copa del Mundo que comenzó en el banquillo.

"Leo va al banco". La aseveración del técnico Lionel Scaloni a la primera pregunta en conferencia de prensa de Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista argentino de 91 años que vive su decimoctavo Mundial, acabó el viernes con el debate sobre si el capitán argentino debía salir de inicio, en un partido en el que la Albiceleste no se juega nada, para continuar alimentando sus números récord, o reservarlo para los dieciseisavos de final.

Scaloni desveló la incógnita y Messi comenzará un partido mundialista desde el banquillo por primera vez en veinte años, aunque es posible que ingrese luego.

¿Jugará Lionel Messi ante Jordania? El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, anunció, en conferencia de prensa, cambios para el duelo ante Jordania, destacó la profundidad de su plantel, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Cuatro suplencias en Alemania 2006

En sus seis Mundiales, tan solo en otras cuatro ocasiones ha sido suplente, todas en la Copa del Mundo de Alemania 2006, con José Pekermán como técnico.

En aquel torneo, en el que cumplió 19 años y jugó con el número 19 a la espalda, Messi llegó como una promesa, pese a que ya había deslumbrado en el Barcelona, y estuvo en el banco en cuatro partidos.

Fue suplente el 10 de junio de 2006 contra Costa de Marfil (1-1) y debutó seis días después, frente a Serbia y Montenegro, en el segundo partido de la fase de grupos. Su aparición fue estruendosa; relevó a Maxi Rodríguez en el 75, dio una asistencia a Hernán Crespo y cerró con gol la cuenta "Albiceleste" (6-0).

Contra Países Bajos (0-0), el 21 de junio fue su única titularidad, compartiendo el ataque con Carlos Tévez, pero regresó al banquillo para el encuentro de los octavos de final contra México, tres días después. Ingresó al campo en el minuto 84, en sustitución de Javier Saviola y jugó una prórroga que se resolvió con un gran gol de Maxi Rodríguez (2-1).

Argentina dosifica esfuerzos y rota ante Jordania en el cierre del grupo Clasificada como líder del grupo, la Albiceleste aprovechará su último partido de la fase de grupos para dar descanso y minutos a jugadores secundarios.

Último partido como suplente

Su último partido como suplente fue en los cuartos de final contra Alemania. La decisión de Pekermán de dar entrada a Julio Cruz en vez de Messi, con 1-1 en el marcador, y las imágenes de 'La Pulga' observando la prórroga y la derrota en la tanda de penaltis desde el banco, sentenciaron al técnico, muy criticado.

Messi volverá a ser suplente esta noche, en un partido al que Argentina ya acude como campeona de grupo y después de que haya comprobado que ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland, que tienen un gol menos que él (4), han marcado y mantendrá el liderato de artilleros al cierre de la fase de grupos. Óscar González.

El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

*Información EFE.

Etiquetas