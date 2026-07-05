Por esta razón, Cristiano Ronaldo da como favorita a España

En sus declaraciones previas al partido, “CR7” explica que él ha tenido buenos números ante los españoles.

El capitán portugués Cristiano Ronaldo consideró este domingo que la selección de España "es favorita" porque ya ha ganado un Mundial, que le encanta jugar contra España y que espera ganar y marcar.

"España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr", señaló Cristiano Ronaldo.

"Tu sabes muy bien, yo tengo un cariño especial por España, mi familia prácticamente es española, tengo casa, negocios ahí, mis mejores amigos son españoles. Ellos me comentan: España no está para campeones. Mira, España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas. Ellos ya ganaron esta competición, España teóricamente es favorito, porque ya ganó. Tiene más títulos que Portugal, pero es una competición diferente", amplió el llamado "CR7".

Cristiano Ronaldo: “Ojalá no sea mi último partido en un Mundial” El capitán de Portugal habló en la previa del duelo ante España por octavos de final y dejó abierta la posibilidad de que el encuentro marque su adiós en la Copa del Mundo.

Una generación distinta

Cristiano destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones. "Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido".

El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial. "Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco", añadió Cristiano Ronaldo.

Mundial 2026: Las polémicas y desafiantes palabras de Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo La joven estrella de España dejó claro que el nombre del rival no cambia la mentalidad de La Roja.

La previa del duelo entre España y Portugal

Portugal y España se enfrentarán en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en el estadio Dallas. El equipo de Luis de la Fuente logró primero su billete tras un sobresaliente triunfo sobre Austria (3-0) en el estadio Los Ángeles. Posteriormente, el estadio Toronto fue el escenario de un partido vibrante de dieciseisavos de final en el que Portugal se llevó el choque ante Croacia por 2-1 gracias al tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90+4'.

Choque entre viejos conocidos, que hace poco más de un año (8 de junio de 2025) se enfrentaron para decidir el título de la Nations League. Portugal se lo llevó en los penales tras un 2-2 en Múnich.

Ahora, ambos pugnarán por alcanzar los cuartos de final. Para los lusos sería igualar la ronda que alcanzaron en 2022. Por su parte, España no alcanza esa instancia desde 2010 (edición en la que se llevó la Copa Mundial). En 2018 y 2022 cayó precisamente en los octavos de final.

Quien gane este partido se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles.

Gavi defiende a Cristiano Ronaldo de las críticas Gavi sorprendió al defender públicamente a Cristiano Ronaldo antes del España vs. Portugal y dejó una contundente reflexión sobre las críticas que recibe el astro portugués.

*Información EFE y FIFA.

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