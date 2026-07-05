Haaland elimina a Brasil y se mete a la lucha de la Bota de Oro

Triple empate en el primer lugar de la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete del noruego Erling Haaland.

A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Erling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.

Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.

El astro del Manchester City completó hoy su gol número 62 con los Vikingos Rojos.

Haaland lidera la histórica clasificación de Noruega a cuartos de final Brasil dominó gran parte del encuentro, pero la falta de contundencia le pasó factura. Haaland apareció en el tramo final y selló el histórico pase de Noruega.

Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 7 goles: Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Erling Haaland (Noruega)

Con 5 goles: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4 goles: Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinícius Júnior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal)

Entre los jugadores que llevan 3 tantos aparece el portugués Cristiano Ronaldo, quien ocupa la casilla 17.

Cristiano Ronaldo aún debe disputar su partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA cuando este lunes a las 13:00 horas GT se mida a España de Lamine Yamal.

Por esta razón, Cristiano Ronaldo da como favorita a España En sus declaraciones previas al partido, “CR7” explica que él ha tenido buenos números ante los españoles.

Noruega a cuartos de final

Dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 más varias paradas salvadoras de Orjan Nyland, incluido un penalti, eliminaron este domingo a Brasil (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026 y clasificaron a Noruega, que se medirá en cuartos al ganador del México-Inglaterra.



Brasil, que había fallado un penalti en la primera parte por medio de Bruno Guimaraes, anotó el 1-2 en el minuto 100 con una pena máxima transformada por Neymar.

EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

*Información EFE.

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