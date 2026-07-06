Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal: el partido que marca el cambio de era

El joven talento español y la leyenda portuguesa se enfrentan en octavos de final en un duelo que simboliza el cambio de era en el fútbol mundial.

El Mundial 2026 vivirá este lunes en Dallas uno de sus partidos más simbólicos: el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo en los octavos de final, un choque generacional que representa el presente y el futuro del balompié mundial.

La diferencia entre ambos resume la magnitud del duelo. Cuando Cristiano Ronaldo debutó en un Mundial en 2006, Lamine Yamal aún no había nacido. Hoy, con 22 años de diferencia, ambos se enfrentan en una instancia decisiva del torneo más importante del planeta.

Cristiano Ronaldo, con 41 años, disputa su sexto Mundial y vive lo que podría ser su última gran oportunidad de conquistar el título que le falta. Con Portugal, acumula 146 goles en 232 partidos internacionales y es el máximo goleador histórico de su selección. En este Mundial ha vuelto a ser decisivo, sumando tres goles en la actual edición.}

Cristiano Ronaldo ante Croacia. - EFE.

Enfrente estará Lamine Yamal, de 18 años, una de las grandes sensaciones del torneo y del fútbol europeo. El extremo del Barcelona ya es considerado una de las mayores promesas del mundo, con un valor de mercado entre los más altos del campeonato y un papel cada vez más determinante en la selección española.

El jugador español ya ha marcado en el torneo y ha mostrado desequilibrio, regate y madurez poco habituales para su edad, consolidándose como una pieza clave en el esquema de España.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

El duelo no solo enfrenta a dos futbolistas, sino a dos generaciones que representan etapas distintas del fútbol moderno. Cristiano encarna la experiencia, la constancia y una carrera histórica; Lamine simboliza la irrupción de una nueva era.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos, tras la final de la Liga de Naciones 2025, donde Portugal se impuso en penales tras un empate 2-2.

Ahora, en un escenario mundialista, ambos vuelven a cruzarse en un partido que puede marcar el cierre de una era y el inicio de otra. Con información de EFE

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