Diez datos a saber del España-Bélgica por cuartos de final del Mundial 2026

Los campeones del mundo del 2010, han mostrado un crecimiento paulatino, pero constante en la actual Copa Mundial de la FIFA 2026.

España ha mostrado un crecimiento paulatino pero constante en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Clasificó primera en un grupo complejo, superó con autoridad a Austria en su primer cruce de la fase eliminatoria, y en un duelo de pesos pesados ​​eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final.

Con la seguridad de Unai Simón en la portería, que aún mantiene invicta y con el mayor récord en la historia de la competición; la solidez de su línea defensiva y el poderío en ataque que encuentra en Mikel Oyarzabal su principal carta ofensiva, "La Roja" se hace cargo de su mote de candidata y arribará al duelo ante Bélgica con la confianza plena y el sueño intacto de jugar los ocho encuentros del certamen.

Un gol al minuto 90 mete a España en los cuartos de final La selección española dejó fuera a Portugal y a Cristiano Ronaldo con un tanto de Mikel Merino al minuto 90 para sellar su boleto a cuartos de final.

Acá te presentamos 10 datos del España vs. Bélgica

Cero goles ha recibido España en este Mundial por los 5 en contra de Bélgica, cuyo portero, Thibaut Courtois, sólo ha mantenido una vez su marco a cero en esta edición del Mundial 2026

Una vez sólo superó España los cuartos de final, fue en Sudáfrica 2010, con un triunfo por 0-1 contra Paraguay, cuando después se proclamó campeón

Cuatro de los nueve goles de España en esta edición del Mundial llevan la firma de Mikel Oyarzabal, autor de dos dianas en la segunda jornada contra Arabia Saudí y de otras dos en los dieciseisavos de final frente a Austria

Cinco victorias seguidas suma España contra Bélgica, tras imponerse sucesivamente por 0-2 en 2016, 5-0 en 2009, 1-2 en 2008, 0-2 en 2005 y 2-0 en 2004

Siete jugadores diferentes han marcado gol con Bélgica en el Mundial, con Romelu Lukaku como líder con tres tantos, los tres como suplente. Lo siguen Leandro Trossard, Charles de Keteleare y Youri Tielemans, con dos cada uno

España elimina a Uruguay por error de Fernando Muslera Tras un escándalo mundial entre técnico y jugadores, hoy, la “Celeste” abandona el Mundial 2026 por la puerta trasera.

Más datos del España vs. Bélgica

Nueve goles ha marcado España en este Mundial, cuatro menos que Bélgica, que suma 13 y está en el segundo escalón del torneo en esa estadística, superado sólo por los 14 tantos de Francia como Argentina al término de los cuartos de final

Trece paradas ha hecho Thibaut Courtois en el torneo por las 9 de Unai Simón

Cuarenta años han pasado de la última derrota de España contra Bélgica, precisamente en esta ronda de cuartos de final en México 1986, cuando cayó en los penaltis por 5-4

526 pases ha entregado Rodrigo Hernández, el líder de la competición en esa destreza

621 pases más ha dado la selección española que la belga en este Mundial, con 3.382 por los 2.761 de su rival.

España es uno de los cuartofinalistas del Mundial 2026 - EFE

*Información EFE.

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