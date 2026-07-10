¿Podrá la España de Lamine Yamal avanzar a semifinales ante la generación dorada de Bélgica?

España, impulsada por el talento de Lamine Yamal, buscará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 frente a una Bélgica liderada por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, que podría disputar uno de sus últimos grandes torneos como generación.

El futuro y la experiencia se encuentran en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. España y Bélgica se enfrentarán este viernes (13 horas, de Guatemala) por un boleto a las semifinales en un duelo que tendrá como grandes protagonistas a Lamine Yamal, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

La selección española llega a esta instancia como una de las grandes candidatas al título y con una generación que combina talento joven con futbolistas consolidados. En el centro de esa nueva era aparece Lamine Yamal, quien se ha convertido en uno de los rostros principales de La Roja y en una de las grandes atracciones de la Copa del Mundo.

Con apenas 19 años, el atacante español afrontará otro desafío en el escenario más importante del futbol internacional. Su desequilibrio, capacidad para generar peligro y personalidad para asumir responsabilidades serán claves ante una selección belga que buscará detener su influencia.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

La última gran batalla de una generación belga

Frente a España estará una Bélgica que mantiene como líderes a dos futbolistas que han marcado una época: Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

De Bruyne llega como el encargado de darle creatividad y equilibrio al equipo belga. Su capacidad para encontrar espacios, filtrar pases y manejar los tiempos del partido representa una de las principales amenazas para el conjunto español.

Lukaku, por su parte, será la referencia ofensiva de los Diablos Rojos. Su potencia física, presencia dentro del área y experiencia en partidos de máxima exigencia lo convierten en una prueba de alto nivel para la defensa española.

Romelu Lukaku es el goleador y estrella de Bélgica - EFE

Un duelo de generaciones por las semifinales

El enfrentamiento también representa un choque simbólico entre dos etapas del futbol. Mientras Lamine Yamal encabeza una generación española que busca escribir una nueva historia, De Bruyne y Lukaku intentan aprovechar una de sus últimas oportunidades para llevar a Bélgica a las instancias decisivas de un Mundial.

España busca regresar a unas semifinales mundialistas y mantener vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo. Bélgica, en cambio, quiere demostrar que su generación dorada todavía tiene argumentos para competir contra las potencias del futbol.

Tres nombres, dos generaciones y un solo objetivo: alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

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