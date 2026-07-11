El calor extremo de Miami amenaza con ser protagonista en el Noruega vs Inglaterra

Las altas temperaturas y la humedad serán un desafío adicional para dos selecciones que buscan un boleto a las semifinales del Mundial 2026, con Erling Haaland como uno de los grandes protagonistas del duelo.

El Mundial 2026 no solo se juega contra un rival dentro del campo. En los cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, que se disputarán este sábado en Miami, las condiciones climáticas podrían convertirse en un factor determinante durante los 90 minutos.

Las altas temperaturas y la humedad característica del sur de Florida aparecen como uno de los grandes desafíos para ambas selecciones, que llegan a esta instancia con la ilusión de alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

Para este sábado se pronostican temperaturas cercanas a los 33 grados Celsius (93 °F), pero la alta humedad de la zona podría elevar la sensación térmica hasta alrededor de 43 grados Celsius (109 °F) al momento del inicio del partido, aumentando el desgaste físico de los futbolistas.

El escenario será especialmente llamativo para Noruega, una selección acostumbrada a competir en un clima mucho más frío y que ahora deberá adaptarse a un ambiente completamente diferente. Los futbolistas escandinavos tendrán que administrar esfuerzos, cuidar la hidratación y controlar el desgaste físico ante una condición que puede modificar el ritmo del encuentro.

Aunque no existe hasta ahora una confirmación de una suspensión o modificación del horario del partido, el clima ha generado atención alrededor del compromiso por el impacto que podría tener en el rendimiento de los jugadores.

Noruega llega al duelo después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. El equipo dirigido por Ståle Solbakken eliminó a Brasil en los octavos de final con un triunfo 2-1, en un partido donde Erling Haaland volvió a ser decisivo al marcar los dos goles de la clasificación.

El delantero del Manchester City se ha convertido en el símbolo de una generación noruega que busca seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Inglaterra, por su parte, arriba con la confianza de haber superado a México en los octavos de final, en un encuentro que terminó 3-2 y confirmó su candidatura para pelear por el título.

Más allá del duelo entre dos selecciones con grandes figuras, Miami ofrecerá una prueba adicional. El calor, la humedad y la exigencia física podrían jugar un papel inesperado en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Noruega e Inglaterra buscarán un lugar entre los cuatro mejores del Mundial, pero antes tendrán que superar un rival que no aparece en la alineación: las condiciones extremas de Miami.

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