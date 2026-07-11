Messi y Haaland acaparan los reflectores en el último día de los cuartos del Mundial 2026

Argentina se juega el pase a semifinales frente a Suiza, mientras Erling Haaland liderará a Noruega en un exigente duelo contra Inglaterra en la jornada que completará el cuadro de los cuatro mejores.

El Mundial 2026 disputará este sábado su última jornada de cuartos de final con dos partidos que prometen emociones de principio a fin y que tendrán como grandes protagonistas a Lionel Messi y Erling Haaland. Las dos estrellas buscarán conducir a sus selecciones a las semifinales de la Copa del Mundo, en una fecha que completará el cuadro de los cuatro mejores del torneo.

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra, un duelo que pondrá a prueba el extraordinario momento de Erling Haaland. El delantero noruego ha sido una de las figuras de la competición gracias a su capacidad goleadora y a su liderazgo dentro del equipo, convirtiéndose en el principal argumento de una selección que sueña con alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez en su historia.

Enfrente estará una Inglaterra que ha mostrado solidez a lo largo del campeonato y que intentará imponer la experiencia de jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka para frenar al atacante del Manchester City. Los ingleses, además, llegan pendientes de la evolución física del mediocampista Declan Rice, quien ha estado entre algodones en la antesala del compromiso.

Horas más tarde llegará el turno de Argentina y Suiza. Lionel Messi volverá a cargar con la ilusión de millones de aficionados en la que representa su última Copa del Mundo.

El capitán albiceleste viene de liderar la épica remontada sobre Egipto en los octavos de final y atraviesa un gran momento individual, manteniéndose en la pelea por finalizar como máximo goleador del torneo.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Suiza ha construido su campaña sobre una defensa ordenada, disciplina táctica y un juego colectivo que ya le permitió dejar en el camino a Italia. El conjunto helvético buscará neutralizar a Messi y aprovechar cualquier oportunidad para dar otro golpe sobre la mesa.

Así celebró Suiza el boleto a cuartos de final del Mundial 2026 - EFE

Con dos boletos a semifinales en juego, la jornada del sábado promete cerrar los cuartos de final con dos enfrentamientos de alto nivel. Todas las miradas estarán puestas en Messi y Haaland, dos referentes de distintas generaciones que intentarán escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo.

Etiquetas