Orjan Nyland hace arder las redes con su ¿mensaje dedicado a Neymar?

El portero noruego y el delantero brasileño tuvieron un intenso momento durante el partido de octavos de final, el pasado 5 de julio.

Este domingo 5 de julio se consumó la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo 2026 tras caer 1-2 ante Noruega en los Octavos de Final, duelo en el que Neymar protagonizó un tenso momento con Orjan Nyland, portero vikingo.

Todo sucedió en lo últimos minutos del encuentro disputado en la cancha del Estadio Nueva York Nueva Jersey, y luego de que Neymar cobrara de forma perfecta el segundo penalti que tuvo en el juego el combinado sudamericano.

Fue justo después de mandar el esférico al fondo de la meta de Noruega cuando Neymar no dudó en ir a encarar al guardameta, el cual antes del cobro trató de desconcentrarlo con varios gritos, mismo a los que contestó Ney.

Neymar Nyland - efe

En esos instantes se produjo además una de las imágenes más llamativas del choque cuando Neymar se enfrentó a Nyland, portero de Noruega que previamente había parado un primer penalti en el minuto 14, aunque aquella vez a Bruno Guimarães.

"Te voy a parar, te voy a parar, te voy a parar", le gritó en español el portero noruego al futbolista brasileño en cuanto este cogió el balón. "¿Estás seguro? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres?", respondió Neymar.

El astro brasileño lanzó el penalti y lo metió y para celebrarlo se acercó a Nyland en tono desafiante. "Conmigo no, conmigo no", le espetó entonces mientras el portero se reía, consciente de que a pesar de ese gol ya estaba a punto de eliminar a Brasil del Mundial.

Los mensajes después

Tras el partido, Nyland pasó por la zona mixta y habló de ese enfrentamiento con Neymar: "Al final no nos hemos dicho mucho. Yo podría también hacer todo para parar su penalti, pero al final él ha ganado este duelo, pero el más importante he ganado yo con el primer penalti".

Sin embargo, una cuenta en sus redes sociales que lleva su nombre compartió un mensaje al brasileño señalando que era fan de él. Algunos usuarios aseguran que es una cuenta fake; sin embargo, tiene el check azul. Hasta el momento, Nylando no ha negado ni confirmado que la página sea falsa.

"Más allá de la rivalidad, soy un admirador; perdóname, leyenda ??❤️??", escribió. Luego compartió imágenes del partido entre Noruega y Brasil y añadió: "Fue un honor jugar contra uno de los mejores equipos del mundo: Brasil. Espero poder jugar de nuevo contra jugadores como Neymar y Vinicius ??❤️??".

Nyland fue el héroe de la selección de Noruega en octavos contra Brasil con sus intervenciones (1-2 para los de Erling Haaland) pero el sábado cometió un grave error que aprovechó Jude Bellingham para completar su doblete y situar a Inglaterra 1-2 en el marcador.

Nyland desvió el balón tras un disparo de Morgan Rogers, pero no pudo atraparlo y el que sí se hizo con el esférico fue Bellingham, que ya lleva 6 goles en el Mundial.

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