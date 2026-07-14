¿Quién dominará la próxima era del futbol? Mbappé y Lamine Yamal se enfrentan en la semifinal del Mundial 2026

Francia y España se juegan un boleto a la final en un duelo marcado por dos generaciones: el astro francés que busca ampliar su legado y el joven español que quiere confirmar que está listo para liderar una nueva era.

La semifinal del Mundial 2026 tendrá un duelo que va mucho más allá de un boleto a la gran final. Francia y España se enfrentarán por un lugar en la definición del torneo, pero todos los reflectores estarán puestos en dos futbolistas que representan dos generaciones distintas del futbol mundial: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El delantero francés llega a la cita convertido nuevamente en uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Mbappé suma ocho goles en el Mundial 2026, una cifra que lo mantiene en la pelea por la Bota de Oro y confirma su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

Además, el atacante continúa construyendo una historia única en los Mundiales. Con sus anotaciones en Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en esta edición, Mbappé alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, una marca que lo coloca entre los máximos goleadores históricos del torneo y a solo un tanto del récord de Lionel Messi, quien acumula 21.

Mbappé celebró gol ante Paraguay - EFE

A sus 27 años, el francés tiene una nueva oportunidad para seguir escalando en los libros de historia y liderar a Francia hacia otra final mundialista. Después de conquistar el título en 2018 y disputar la definición en 2022, Mbappé busca demostrar que su era todavía tiene capítulos por escribir.

Frente a él estará Lamine Yamal, la gran aparición de una nueva generación. El futbolista español llegó al Mundial 2026 con una etiqueta de fenómeno, pero ha respondido con actuaciones que lo colocan como una de las figuras más importantes del torneo.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

Con apenas 18 años, Yamal ya dejó de ser visto como una promesa para convertirse en una realidad. Su talento, personalidad y capacidad para marcar diferencias en partidos de máxima exigencia lo han colocado como uno de los nombres llamados a liderar el futbol mundial durante los próximos años.

El enfrentamiento entre Francia y España también representa una pregunta que comienza a tomar fuerza: ¿quién dominará la próxima era del futbol? Mbappé, el jugador que ya conquistó el mundo y sigue rompiendo récords, o Lamine Yamal, el joven que quiere demostrar que está listo para tomar el protagonismo.

La semifinal del Mundial 2026 ofrecerá una batalla entre experiencia y juventud, entre un futbolista que ya hizo historia y otro que quiere comenzar a escribir la suya

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