¿Por qué el Real Madrid es motivo de burlas en redes sociales?

La final del Mundial 2026 tendrá grandes figuras del Barcelona y Atlético Madrid, y nula participación del Real Madrid.

El miércoles se confirmó que Argentina de Lionel Messi y Lamine Yamal de España disputarán la final de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que dejará un sabor de boca dulce para los millones de aficionados del Barcelona ya que podrán observar cómo uno de los suyos será campeón del mundo. Situación de la cual quedó al margen el Real Madrid.

A pesar de ser una competición estrictamente de selecciones nacionales, el aporte de los clubes ha cobrado una notoriedad en los eventos mundiales, donde aficionados, como el Real Madrid y Barcelona, apuestas sus mejores cartas a sus representantes, y en esa línea, los seguidores madridistas se han quedad prácticamente sin nada que celebrar tras las dolorosas eliminaciones de Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, o Cristiano Ronaldo, quien sigue siendo un gran referente del club blanco.

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Diez jugadores y ninguno en la final

El Real Madrid había aportado un total de 10 jugadores al Mundial 2026, de los cuales, todos quedaron fuera de la fiesta grande, la final, situación que ha sido objeto de burlas por los aficionados del Barcelona en las redes sociales.

El uruguayo Fede Valverde y el turco Arda Güler fueron los primeros en quedar fuera del Mundial al no superar la fase de grupos.

En dieciseisavos de final, el alemán Antonio Rüdiger y el austriaco David Alaba quedaban eliminados. Para los octavos de final fue el golpe para Vinícius Júnior con Brasil.

@cristobalsoria Cómo habrán pasado la noche los gurús del real de madrid…??? Jajajajaja El karma se les ha vuelto en contra por completo y el domingo uno de sus dos enemigos públicos números 1 levantará la Copa del Mundo…o Messi o Lamine Yamal…!!! ♬ sonido original - Cristóbal Soria

En cuartos de final, quedaban en el camino el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois. Y en las semifinales, a un paso de la gran final quedaron sin oportunidad los franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, además, del inglés Jude Bellingham.

Con ello, el Real Madrid quedó sin representantes en la final. Aunque está el caso de Marc Cucurella, jugador que fue convocado por España cuando era parte de Chelsea, pero que dentro del Mundial se dio su fichaje al Real Madrid, aunque aún no debuta con los blancos.

Sumado a esto, Cristiano Ronaldo, el gran referente histórico de los madridistas tampoco logró llegar a la final, ya que su Portugal quedó en octavos de final.

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Caso Barcelona y Atlético Madrid

Por su parte, aficionados del Barcelona y Atlético Madrid sí tienen motivos para celebrar en la final del Mundial 2026, ya que por el Barcelona, son ocho los jugadores culé convocados y quienes podrían ser campeón del mundo este domingo: Joan García (portero), Eric García (defensa), Pau Cubarsí (defensa), Pedri (centrocampista), Gavi (centrocampista), Dani Olmo (centrocampista), Lamine Yamal (delantero) y Ferran Torres (delantero).

Sumado a ello, del lado argentino estará un referente histórico como lo es Lionel Messi.

Y por el Atlético Madrid, son nueve los jugadores que estarán en la final; Cuatro en España (Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo) y cinco en Argentina (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez).

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